ATVNCG 2026 tập 12: Thái VG 'hóa tím', Nhà Hào Môn hóa ma cà rồng si tình

Tập 12 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 mở ra Công diễn 5 - chặng cuối của chương trình với hai vòng đấu Khởi Lửa và Chốt Hạ.

Mỗi Nhà được cấp 50 điểm hỏa lực để tự phân bổ cho hai tiết mục. Ở mỗi cặp đấu, Nhà chiến thắng sẽ nhận toàn bộ điểm hỏa lực mà hai đội đã đặt cho lượt đối đầu.

Trước khi bước vào sân khấu, ba Liên minh cũ được sáp nhập thành bốn Nhà gồm Lục Lạc, Hào Môn, Thăng Hoa và Lẫy Lừng. Phần chiêu mộ thành viên cũng tạo nên những lựa chọn mới trước khi các Nhà bước vào Công diễn cuối.

Nhà Thăng Hoa.

Nhà Lẫy Lừng.

Mở đầu vòng Khởi Lửa, Nhà Lục Lạc chọn Chuyện Chàng Cô Đơn với cách tiếp cận tích cực. Ý tưởng đưa 6 anh em đến dự đám cưới giúp câu chuyện về một chàng trai cô đơn được kể qua những cuộc gặp gỡ, vui chơi và kết nối với mọi người xung quanh.

Will chia sẻ: "Cô đơn không phải lúc nào cũng buồn, u tối, mà cũng có thể là sự vui tươi khi mình vẫn còn nhiều người xung quanh". Nhà Lục Lạc nhận 2.450 điểm bình chọn.

Nhà Lục Lạc.

Nhà Hào Môn.

Đối đầu với Lục Lạc, Nhà Hào Môn kết nối Lỗi Tại Mưa và Tìm Lại thành hai chương trong câu chuyện về chàng ma cà rồng yêu một cô gái loài người. Mew Amazing cho biết, việc nối hai ca khúc giúp nhóm tạo thành một mạch truyện thay vì kể Lỗi Tại Mưa theo cách quen thuộc. Trong khi đó, Thái Lê Minh Hiếu lần đầu đảm nhận một line rap dài hơn những phần rap trước đây. "Line rap lần này khá dài và cũng đòi hỏi phải thể hiện được cảm xúc mãnh liệt của mình", anh chia sẻ. Kết quả, Nhà Lục Lạc giành chiến thắng ở cặp đấu này.

Ở cặp đấu thứ hai, Nhà Thăng Hoa chọn Cảm Ơn Tình Yêu Tôi, với Hà An Huy và Hoàng Dũng cùng thể hiện phần song ca. Hoàng Dũng chia sẻ: "Bọn mình không bao giờ dám nghĩ đến việc là một phần trình diễn nhóm mà mọi người lại chọn xử lý nó thành một bài hát song ca". Hà An Huy cũng hào hứng khi được thể hiện ca khúc mà anh nhận xét là "hợp gu khủng khiếp". Tiết mục mang về cho Nhà Thăng Hoa 2.040 điểm bình chọn.

Trong khi đó, Nhà Lẫy Lừng mang đến Xinh với concept phòng gym và tập trung vào performance (trình diễn). Tiết mục kết hợp các động tác lấy cảm hứng từ thể thao, màn rap duo của Thái VG và Hồ Đông Quan cùng phần thể hiện điệp khúc và các động tác trick của Huỳnh Lập.

Thái VG cũng thử nghiệm hình ảnh khác với trang phục màu tím. Huỳnh Lập hài hước ví von: "Anh Thái giờ giống như một người thầy, người cha đang dạy cho những đứa con nhỏ của mình cách rap theo phong cách của anh ấy".

Thái VG "hóa tím" với năng lượng tươi trẻ trên sân khấu.

Khép lại vòng Khởi Lửa, Nhà Lục Lạc và Nhà Lẫy Lừng là hai Nhà giành chiến thắng, qua đó có lợi thế điểm số trước khi bước vào vòng Chốt Hạ.