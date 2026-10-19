ATV tiếp bước đến trường trao học bổng cho em Nguyễn Thị Diễm Kiều

Cha mẹ em tảo tần làm lụng lo cho các con học hành. Nhưng hơn một năm trước, biến cố ập đến khi cha em bị xuất huyết não. Gia đình suy sụp về tinh thần, kinh tế cũng trở nên kiệt quệ. Trong những ngày tháng khó khăn ấy, Diễm Kiều vừa miệt mài học tập, vừa cùng mẹ chăm sóc cha, động viên em trai tiếp tục đến trường.

Những nhọc nhằn hôm nay càng thôi thúc em cố gắng hoàn thành việc học, mong sao có một công việc ổn định để sớm trở thành điểm tựa cho gia đình. Suất học bổng trị giá 10 triệu đồng do Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang tài trợ không chỉ giúp Diễm Kiều có thêm một khoản kinh phí trang trải việc học, món quà còn mang theo sự quan tâm, sẻ chia và niềm tin dành cho một cô sinh viên đang nỗ lực từng ngày vượt qua nghịch cảnh.

BÁO VÀ PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH AN GIANG