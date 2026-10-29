ATTA lo ngại khách du lịch Trung Quốc tới Thái Lan giảm 50% dịp Tết Nguyên đán

Khách du lịch nước ngoài chụp ảnh bên bờ sông Chao Phraya, với chùa Wat Arun làm nền phía sau. Hiệp hội các đại lý du lịch Thái Lan (ATTA) vừa cảnh báo số lượng khách Trung Quốc du lịch theo tour tới Thái Lan có thể giảm 50% dịp Tết nguyên đán 2027. Ảnh: Apichart Jinakul

Cảnh báo từ Hiệp hội các đại lý du lịch Thái Lan (ATTA)

Báo Nation Thailand ngày 28/10 dẫn cảnh báo vừa được ông Thanapol Cheewarattanaporn - Chủ tịch Hiệp hội các đại lý du lịch Thái Lan (ATTA) cho biết cùng thông tin: Tình trạng hủy đặt chỗ sau khi xảy ra các vụ lừa đảo tuyển dụng rồi bị bắt cóc, đã khiến thị trường khách du lịch Trung Quốc đi tour theo đoàn giảm hơn 30% so với cùng kỳ năm 2025. Số khách đến từ Trung Quốc hàng tuần gần đây cũng sụt giảm đáng kể.

Nếu tình trạng niềm tin của khách du lịch bị tổn hại kéo dài, có thể khiến ngành du lịch Thái Lan khó đạt mục tiêu thu hút ít nhất 5 triệu khách du lịch Trung Quốc năm 2026. Đồng thời khiến các nhà điều hành tour phải đối mặt với thị trường yếu kém trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2027.

"Nếu không hành động nhanh chóng và để các doanh nghiệp gặp khó khăn, nền kinh tế Thái Lan sẽ bị ảnh hưởng" - ông Thanapol lưu ý khi nhấn mạnh tầm quan trọng của du lịch như một động lực kinh tế, cùng vị thế của Trung Quốc là thị trường khách du lịch lớn nhất của Thái Lan.

Trước đó, thông báo mới ngày 16/10 của Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan khuyến cáo công dân Trung Quốc nâng cao cảnh giác với các lời mời tuyển dụng, kinh doanh và đầu tư gian lận; đồng thời kêu gọi người dân đi du lịch Thái Lan tăng cường các biện pháp phòng ngừa, bảo đảm an toàn.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Sihasak Phuangketkeow ngày 27/10 cho biết, ông dự định sẽ thảo luận vấn đề này với Đại sứ Trung Quốc. Ông Sihasak cũng chia sẻ rằng, các trường hợp liên quan tới những người bị các mạng lưới tội phạm nhắm mục tiêu, cần được phân biệt với du lịch thông thường.

Nữ nạn nhân vụ bắt cóc ngày 28/9, được cho là có thể do sập bẫy lừa đảo qua mạng hoặc đòi tiền chuộc. Ảnh: thestandard

Rạng sáng 23/9, cảnh sát Thái Lan cũng đã giải cứu 3 phụ nữ trẻ Trung Quốc tại một ngôi nhà ở xã Takian Tia, huyện Bang Lamung, tỉnh Chon Buri miền Trung Thái Lan. Họ cho biết được hứa hẹn những công việc "giải trí", nhưng lại bị 4 nghi phạm cùng quốc tịch (nhập cảnh trái phép) giam giữ, hành hạ và tống tiền. Ảnh: AsianSpeechNews

Liên quan tới các vụ bắt cóc tại Thái Lan gây xôn xao dư luận gần đây khiến số khách du lịch Trung Quốc tới Thái Lan vừa phục hồi lại tiếp tục suy giảm, báo Thaiger ngày 28/10 tin cho biết thêm chi tiết vụ việc xảy ra cuối tháng 9.

Theo lời kể của nữ nạn nhân, một người đàn ông Trung Quốc quen qua mạng đã mời cô đến Thái Lan và hứa sẽ sắp xếp phương tiện đưa đón từ sân bay. Cô tới sân bay quốc tế Suvarnabhumi ngày 28/9, nơi một nhóm đàn ông Thái Lan đã chờ đón.

Sau khi lên xe, điện thoại và hành lý của cô bị tịch thu. Chiếc xe sau đó rời Bangkok di chuyển về phía Bắc, hướng tới biên giới Thái Lan - Myanmar. Khi xe tới huyện Li (thuộc tỉnh cực Nam Lamphun ở miền Bắc Thái Lan), nạn nhân mở được cửa và nhảy ra ngoài khi xe vẫn đang chạy. Cô bị thương và được người dân địa phương giúp đưa tới bệnh viện. Vụ việc dẫn tới suy đoán nạn nhân có thể bị bắt cóc do sập bẫy lừa đảo qua mạng hoặc đòi tiền chuộc.

Tiếp diễn các vụ lừa đảo qua "người mới quen trên mạng"

Theo Cảnh sát Thái Lan, nhóm nghi phạm bắt cóc đã đổi xe và sử dụng đường phụ để tránh các trạm kiểm soát. Kết quả điều tra sau đó dẫn tới 2 người đàn ông Thái Lan bị bắt giữ ngày 24/10 - người tên Suwit bị bắt tại huyện Mae Ramat, tỉnh Tak (giáp biên giới Myanmar); người tên Anupon bị bắt khi đang đi nghỉ tại huyện Doi Saket, tỉnh Chiang Mai.

Một trong những nghi phạm được cho là đã khai với cảnh sát, rằng anh ta làm nghề nông kết hợp vận chuyển người trái phép qua biên giới để kiếm thêm thu nhập - mỗi lần vận chuyển được trả từ 5.000 đến 15.000 baht.

Hai người đàn ông Thái Lan, 41 và 24 tuổi bị bắt với cáo buộc bắt cóc nữ công dân Trung Quốc ở Bangkok ngày 2/8. Nạn nhân được cho là đã liều mạng nhảy ra khỏi xe của những kẻ bắt cóc để trốn thoát. Ảnh: DailyNews

Cảnh sát bắt giữ 4 người đàn ông Thái Lan bị buộc tội bắt cóc một phụ nữ Trung Quốc ở Bangkok, trói tay, chở cô trên xe chạy về phía khu vực biên giới Mae Sot. Ảnh: khaosodenglish

Vụ này gợi liên tưởng với vụ tương tự xảy ra từ tháng 8. Theo báo Bangkok Post ngày 27/8, nạn nhân người Trung Quốc là cô Qi Meng, 24 tuổi, mất tích ở Thái Lan hơn một tuần sau khi bay từ Kuala Lumpur (Malaysia - nơi cô lưu lại một tuần trước đó) tới Bangkok ngày 2/8. Một số thông tin cho rằng cô Qi Meng đã lên kế hoạch chuyến đi với một người đàn ông mà cô mới quen trên mạng.

Bạn của cô là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội Chen Ze, cho biết: Qi Meng đã nhận lời đề nghị của một người lạ "cho đi nhờ xe đến Chiang Mai" và mất liên lạc sau khi lên xe. Với sự hỗ trợ từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan, vụ việc được báo cho cảnh sát Thái Lan.

Dù hai tay bị trói bằng dây cáp và trên người có nhiều vết bầm tím do bị hành hung, cô Qi Meng đã trốn thoát khi xe của nhóm bắt cóc chở cô chạy qua tỉnh Kamphaeng Phet ở phía Tây Bắc Thái Lan, tiếp giáp tỉnh Tak.

Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan ngày 16/6/2025 đã triệt phá một đường dây lừa đảo đầu tư trị giá hàng triệu USD gần Bangkok, nhắm mục tiêu vào người Australia. Ảnh: abc.net.au

Cảnh sát bám theo xe chở các nghi phạm và tìm thấy chiếc xe Nissan Teana màu đen ở xã Lan Dokmai, huyện Muang. 2 người đàn ông quê ở huyện Mae Sot (tỉnh Tak) bị bắt - được xác định là Somkiat, 41 tuổi và Kittiporn, 24 tuổi.

2 nghi phạm khác chạy trốn, sau đó cũng sa lưới tại một ngôi chùa ở xã Lan Dokmai. Cảnh sát tin rằng băng nhóm này có ý định ép nữ nạn nhân tới huyện biên giới Mae Sot, để đưa lậu sang Myanmar.

Các vụ bắt cóc này diễn ra trong bối cảnh Thái Lan và khu vực đang tiếp tục các nỗ lực phòng chống tệ nạn buôn người, lừa đảo tuyển dụng, cùng các hình thức tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia khác được cho là liên quan đến người nước ngoài ở Đông Nam Á.

Nguồn: Nation Thailand, Thaiger, Bangkok Post