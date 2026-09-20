Atletico - Real Madrid: Bài kiểm tra lớn đầu tiên của Mourinho

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.

Real Madrid đến sân Metropolitano lúc 21h15 ngày 20/9 với 15 điểm sau 6 vòng, hơn Atletico 2 điểm và kém Barcelona 3 điểm. Khoảng cách ấy khiến derby Madrid sớm mang ý nghĩa lớn hơn một trận đấu danh dự thông thường.

Real khởi đầu khá tốt dưới thời Mourinho với 6 chiến thắng sau 7 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, kết quả chưa phản ánh hết những vấn đề trong cách chơi. Trước Elche ở vòng gần nhất, Real dẫn hai bàn rồi để đối thủ gỡ hòa trước khi Carlos Espi ghi bàn quyết định ở phút bù giờ. Trước đó, họ từng thua Betis 0-1 và có những thời điểm bị CĐV phản ứng dù thắng Rayo Vallecano 4-1.

Mourinho thừa nhận Real vẫn còn nhiều thứ phải sửa. Derby tại Metropolitano vì thế là bài kiểm tra phù hợp nhất để xem đội bóng của ông đã tiến xa đến đâu, nhất là khi đây là lần đầu Mourinho trở lại một trận derby Madrid tại La Liga sau gần 4.900 ngày.

Atletico phải hạn chế thứ Real làm tốt nhất

Simeone hiểu rõ nguy hiểm lớn nhất của Real nằm ở những pha chuyển trạng thái. Mbappe đã ghi 8 bàn sau 7 trận và vẫn là mũi tấn công ổn định nhất của đội khách. Phía sau anh, Vinicius và Bellingham đủ tốc độ lẫn khả năng đưa bóng vào khoảng trống.

Với Atletico, vấn đề không chỉ nằm ở cách phòng ngự mà còn ở cách họ sử dụng bóng. Một đường chuyền sai ở trung tuyến hoặc một pha mất bóng khi đội hình đang dâng cao có thể lập tức mở ra không gian cho Mbappe và Vinicius.

Đó là lý do Simeone nhiều khả năng ưu tiên những cầu thủ có khả năng giữ nhịp và hạn chế sai số ở giữa sân. Koke hay Hjulmand có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Atletico tránh biến trận đấu thành cuộc đua tốc độ, nơi Real có nhiều lợi thế hơn.

Mbappe đã ghi 8 bàn sau 7 trận và là mối đe dọa lớn nhất với hàng thủ Atletico.

Phong độ gần đây của đội chủ nhà cũng mang lại sự tự tin. Atletico vừa lần lượt thắng Real Sociedad 3-0 và Osasuna 4-0, còn Oblak giữ sạch lưới hai trận liên tiếp. Tuy nhiên, Simeone vẫn thiếu Pablo Barrios và Alexander Sorloth, trong khi Julian Alvarez mới trở lại sau chấn thương và chưa chắc đủ thể lực đá chính.

Nếu Alvarez chỉ có thể vào sân từ ghế dự bị, Jonathan David là một phương án đáng cân nhắc. Tiền đạo này đã ghi hai bàn trong hai lần ra sân gần nhất tại La Liga và có thể giúp Atletico duy trì sức ép lên hàng thủ Real.

Real cần nhiều hơn những pha phản công

Mourinho cũng có những lựa chọn đáng chú ý ở đội hình xuất phát. Một trong số đó là vị trí bên cánh phải giữa Arda Guler và Yan Diomande.

Guler giúp Real giữ bóng tốt hơn và kết nối với Mbappe, trong khi Diomande phù hợp với thế trận cần tốc độ và khả năng đột phá trực diện. Lựa chọn của Mourinho phần nào sẽ cho thấy Real muốn kiểm soát trận đấu hay chờ Atletico mắc sai lầm để phản công.

Phần còn lại của đội hình gần như ổn định. Valverde và Tchouameni nhiều khả năng đảm nhiệm khu trung tuyến, phía trên là Bellingham, Vinicius và Mbappe. Đây là bộ khung rất mạnh khi có khoảng trống, nhưng derby Madrid thường không cho Real quá nhiều không gian để chơi theo cách mình thích.

Đó cũng là điểm Mourinho cần giải quyết. Real hiện có nhiều cầu thủ đủ sức quyết định trận đấu bằng một khoảnh khắc, nhưng chưa phải lúc nào cũng kiểm soát tốt nhịp độ. Khi đối thủ kéo trận đấu về thế giằng co, đội bóng Hoàng gia đôi lúc vẫn chơi quá nhanh và để lộ khoảng trống phía sau.

Simeone cần hạn chế những pha mất bóng ở trung tuyến nếu không muốn Atletico bị Real khai thác bằng các tình huống chuyển trạng thái.

Bernardo Silva có thể trở thành phương án trong hiệp hai nếu Mourinho muốn tăng khả năng cầm bóng. Tuy nhiên, trước một Atletico giàu sức chiến đấu trên sân nhà, Real nhiều khả năng vẫn ưu tiên thể lực và tốc độ ở giai đoạn đầu.

Metropolitano cũng không phải nơi mang lại nhiều ký ức dễ chịu cho Real. Mùa trước, họ từng thua Atletico 2-5 tại đây. Mourinho hiểu điều đó và cũng thừa nhận Real cần vào trận với cường độ cao ngay từ đầu.

Derby Madrid vì thế có thể được quyết định ở khu trung tuyến hơn là bởi số lượng ngôi sao trên hàng công. Nếu Atletico giữ được bóng, hạn chế sai lầm và kéo Real vào một trận đấu chặt chẽ, đội chủ nhà có cơ hội. Ngược lại, chỉ cần mất cấu trúc vài lần, họ có thể phải trả giá ngay trước tốc độ của Mbappe và Vinicius.

Real có chất lượng cá nhân nhỉnh hơn, Atletico có lợi thế sân nhà và hiểu quá rõ cách chơi những trận derby kiểu này. Với Mourinho, đây là dịp đầu tiên để chứng minh Real của ông không chỉ biết thắng, mà còn biết kiểm soát một trận đấu lớn.