Bayern Munich sẽ có trận đấu không dễ dàng với Atletico. Ảnh: Reuters.

Atletico bước vào cuộc đối đầu với Bayern Munich cùng sự tự tin lớn sau giai đoạn hồi sinh mạnh mẽ. Sau khởi đầu mùa giải thiếu ổn định với 2 thất bại và 1 trận hòa trong 5 trận đầu tiên trên mọi đấu trường, thầy trò HLV Diego Simeone thắng 9 trong 10 trận tiếp theo và duy trì thành tích bất bại.

Đáng chú ý, hàng phòng ngự Atletico có sự cải thiện rõ rệt khi giữ sạch lưới 6 lần trong chuỗi trận này. Chiến thắng 2-0 trước Levante cuối tuần qua tiếp tục giúp đội bóng thủ đô Tây Ban Nha duy trì vị trí thứ hai tại La Liga với 28 điểm, chỉ kém Barcelona 2 điểm sau 11 vòng đấu.

Tại Champions League, Atletico khởi đầu bằng thất bại 1-2 trước Liverpool, nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ với chiến thắng 2-0 trước Manchester United. Ở lượt trận gần nhất, họ hòa Stuttgart 1-1 và hiện có 4 điểm sau 3 trận.

Wanda Metropolitano sẽ là lợi thế đáng kể dành cho đội bóng của Simeone. Atletico chưa thua trận nào trên sân nhà mùa này, với 5 chiến thắng và 1 trận hòa sau 6 lần tiếp đón các đối thủ. Họ ghi 13 bàn và chỉ nhận 3 bàn thua trong những trận đấu đó.

Kane là mối hiểm họa với hàng thủ Atletico. Ảnh: Reuters.

Ở phía đối diện, Bayern Munich vừa trải qua trận hòa 2-2 trước Borussia Dortmund tại Bundesliga. Kết quả này giúp thầy trò Vincent Kompany tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 18 điểm, nhưng chỉ xếp trên Dortmund nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Tại Champions League, Bayern cũng chưa có được sự ổn định cần thiết. Họ lần lượt hòa Viking FK 3-3 và Arsenal 2-2 trong hai trận gần nhất. Sau 3 lượt đấu, đại diện nước Đức mới có 5 điểm và đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng.

Một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất của Bayern là tình hình nhân sự. HLV Kompany nhiều khả năng không thể trực tiếp chỉ đạo ngoài đường biên do vẫn trong quá trình hồi phục sau sự cố ngất xỉu trong buổi tập hồi cuối tháng 10.

Trên sân, Luis Diaz chắc chắn vắng mặt vì chấn thương gân kheo. Michael Olise cũng chưa chắc kịp bình phục sau khi gặp vấn đề ở đầu gối trong trận gặp Dortmund. Serge Gnabry và Ismael Saibari cũng gặp chấn thương, khiến Bayern có thể phải sử dụng Alphonso Davies cùng Lennart Karl ở hai hành lang cánh.

Đặc biệt, vị trí thủ môn đang trở thành nỗi lo khi cả Manuel Neuer lẫn Jonas Urbig đều bỏ ngỏ khả năng ra sân. Nếu hai người không kịp bình phục, Sven Ulreich có thể được trao cơ hội bắt chính.

Về phía Atletico, Johnny Cardoso và Koke đã trở lại tập luyện nhưng chưa chắc được Simeone sử dụng. Pablo Barrios nhiều khả năng đảm nhận nhiệm vụ ở tuyến giữa, trong khi Julian Alvarez có thể đá cặp với Lee Kang-in trên hàng công.

Hai đội chưa gặp nhau kể từ tháng 12/2020, thời điểm họ hòa 1-1. Tuy nhiên, Bayern từng thắng cả hai lần đối đầu trước đó với tỷ số 4-0 và 1-0.

Dù vậy, phong độ sân khách của Bayern mùa này không thực sự thuyết phục. Họ không thắng 3 trong 5 chuyến hành quân gần nhất, đồng thời để thủng lưới 7 lần. Đây là điểm yếu mà Atletico có thể khai thác bằng lối chơi pressing và phản công sở trường.

Với phong độ ổn định, lợi thế sân nhà cùng lực lượng tương đối tốt, Atletico có cơ sở để hướng đến một kết quả tích cực.

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