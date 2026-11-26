Vùng đất An toàn khu (ATK) Định Hóa (Thái Nguyên), nơi gắn bó với những năm tháng hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng trong kháng chiến chống thực dân Pháp, dự kiến sẽ có thêm một công trình mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa đặc biệt.

Theo nghị quyết vừa được HĐND tỉnh Thái Nguyên ban hành, hai dự án được bổ sung vào Kế hoạch đầu tư công năm 2026 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035, giai đoạn I (2025 - 2030).

Đoàn công tác Thường trực Tỉnh ủy khảo sát khu vực dự kiến đặt Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; xây dựng sân lễ hội và các hạng mục phụ trợ

Đáng chú ý là Dự án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa thuộc xã Phú Đình (Thái Nguyên) dự kiến được triển khai trong giai đoạn 2026 - 2027.

Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thái Nguyên làm chủ đầu tư, mang ý nghĩa chính trị, văn hóa và lịch sử sâu sắc đối với vùng đất từng là trung tâm của Chiến khu Việt Bắc.

Theo tỉnh Thái Nguyên, Tượng đài thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên cùng các tỉnh thuộc Chiến khu Việt Bắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phối cảnh tổng thể phương án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua, UBND tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức các hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia về mẫu phác thảo Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa.

Cùng với công trình tại ATK Định Hóa, dự án đầu tư phục dựng tại Di tích Nà Quân, xã Nghĩa Tá (Thái Nguyên) cũng được đưa vào kế hoạch đầu tư công năm 2026 với quy mô 3.243m² và tổng mức đầu tư khoảng 23 tỉ đồng.

Dự án phục dựng Di tích Nà Quân dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028 cùng thời gian với dự án xây dựng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, bổ sung nguồn lực đầu tư cho các công trình văn hóa, lịch sử trên địa bàn tỉnh.