ATEEZ viết tiếp kỷ lục cá nhân vào tháng Mười Một

KQ Entertainment đã đăng tải video "nhá hàng" (spoiler) cho màn trở lại với album mới GOLDEN HOUR : Part.6 của ATEEZ trên các kênh mạng xã hội chính thức của nhóm. Video kết thúc bằng việc công bố ngày phát hành, xác nhận album sẽ ra mắt vào ngày 13/11.

Video tập trung vào hình ảnh con tàu, biểu tượng gắn liền với câu chuyện âm nhạc của ATEEZ từ lâu. Video khắc họa cảnh con tàu rẽ sóng dữ sau một vụ va chạm. Dòng chữ "CRASH TO BEGIN" (Va chạm để bắt đầu) gợi mở rằng sự kiện này chính là khởi đầu cho một điều mới mẻ, đồng thời hé lộ định hướng của album sắp tới.

Hiện tại, mới chỉ có tên album, ngày phát hành và video "nhá hàng" được công bố. Danh sách bài hát, ca khúc chủ đề và lịch trình đặt trước vẫn chưa được tiết lộ.

Album mới này nối tiếp thành công của GOLDEN HOUR : Part.5, sản phẩm được phát hành vào tháng 6/2026, ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 (đánh dấu lần thứ ba ATEEZ đứng đầu bảng xếp hạng album danh giá này) và đạt doanh số 223.000 bản tại Mỹ ngay trong tuần đầu tiên, thiết lập kỷ lục cá nhân mới cho nhóm.

Ca khúc chủ đề BAD cũng duy trì được sức hút tại Hàn Quốc trong nhiều tháng sau khi phát hành, liên tục giành chiến thắng trên các chương trình âm nhạc cho đến tận tháng Chín.

Động tác vũ đạo "chest pop" (bật cơ ngực) của thành viên Choi San đã trở nên nổi tiếng và lan truyền mạnh mẽ như một hiện tượng mạng (meme). Thậm chí, bài hát còn giành vị trí quán quân trong hai tuần liên tiếp trên chương trình Inkigayo của đài SBS vào tháng Chín, tức khoảng ba tháng sau khi phát hành.