ATEEZ tiếp tục ghi dấu ấn trên thị trường âm nhạc quốc tế khi có lần thứ 4 trong sự nghiệp vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200. Thành tích này giúp nhóm nhạc nam nhà KQ Entertainment trở thành nghệ sĩ Kpop có số lần đứng đầu Billboard 200 nhiều thứ 3 trong lịch sử, chỉ xếp sau Stray Kids và BTS.

Theo thông tin được công bố, album mới nhất mang tên Golden Hour: Part 6 của ATEEZ đã xuất sắc giành vị trí số 1 trên Billboard 200. Đây là lần thứ 4 nhóm đạt được thành tích này, tiếp tục khẳng định sức hút và vị thế của ATEEZ trên thị trường âm nhạc toàn cầu.

Với kết quả nói trên, ATEEZ hiện đứng thứ 3 trong danh sách những nhóm nhạc Kpop có nhiều album đạt vị trí số 1 Billboard 200 nhất. Dẫn đầu bảng thành tích là Stray Kids với 9 lần đứng đầu, theo sau là BTS với 7 lần. Việc liên tục ghi dấu ấn trên một trong những bảng xếp hạng âm nhạc uy tín hàng đầu thế giới cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của ATEEZ đối với khán giả quốc tế.

Không chỉ chinh phục vị trí dẫn đầu, ATEEZ còn thiết lập thành tích đáng chú ý về số lượng album lọt vào Top 10 Billboard 200. Kể từ sau mini album thứ 8 The World Episode 1: Movement, toàn bộ 10 album tiếp theo của nhóm đều liên tiếp góp mặt trong Top 10. Qua đó, ATEEZ trở thành nhóm nhạc Kpop có chuỗi album lọt Top 10 liên tiếp nhiều nhất trong thập niên 2020.

Ở thị trường âm nhạc trong nước, ATEEZ cũng liên tục phá vỡ những cột mốc do chính mình thiết lập. Golden Hour: Part 6 ghi nhận doanh số 2,05 triệu bản trong tuần đầu phát hành theo thống kê của Hanteo Chart. Đây là album đầu tiên trong sự nghiệp của nhóm vượt mốc 2 triệu bản, chính thức đưa ATEEZ trở thành nghệ sĩ sở hữu album double million seller.

Với hàng loạt thành tích ấn tượng, ATEEZ đang cho thấy sự phát triển bền bỉ trong hành trình chinh phục thị trường âm nhạc quốc tế. Đáng chú ý, nhóm sẽ khởi động chuyến lưu diễn mới mang tên ZERO TO ALL bằng chuỗi concert diễn ra tại Incheon (Hàn Quốc) từ ngày 22 đến 24/1 năm sau. Sau đó, ATEEZ dự kiến tiếp tục đưa tour diễn đến Nhật Bản, châu Âu, Bắc Mỹ và Nam Mỹ.

Việc liên tiếp gặt hái thành công trên Billboard 200, cùng sức tiêu thụ album vượt mốc 2 triệu bản, được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để ATEEZ tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng trên thị trường âm nhạc toàn cầu.