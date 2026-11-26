ATEEZ vừa ghi thêm dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp khi lần thứ tư đứng đầu Billboard 200, bảng xếp hạng album hàng đầu tại Mỹ. Theo công bố ngày 23/11 của Billboard, mini album thứ 15 mang tên “GOLDEN HOUR : Part.6” của nhóm đã ra mắt ở vị trí số 1, vượt qua các album của hai ngôi sao quốc tế Olivia Rodrigo và Morgan Wallen.

Theo số liệu Billboard, sản phẩm đạt tổng cộng 195.000 đơn vị album tương đương trong tuần đầu tại Mỹ. Trong đó, 191.000 đơn vị đến từ doanh số bán album, phần còn lại được tính từ lượt nghe trực tuyến và các hình thức tiêu thụ âm nhạc khác. Đây là kết quả đáng chú ý, cho thấy lượng người hâm mộ sẵn sàng mua album vật lý và kỹ thuật số của nhóm tại thị trường này.

Ảnh: The Korea Times

Thành tích mới nối dài chuỗi thành công của ATEEZ trên Billboard 200. Trước đó, nhóm từng đứng đầu bảng xếp hạng với “THE WORLD EP.FIN : WILL” vào năm 2023, “GOLDEN HOUR : Part.2” năm 2024 và “GOLDEN HOUR : Part.5” hồi tháng 7/2026. Như vậy, chỉ trong năm nay, ATEEZ đã hai lần giành vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng album danh giá của Mỹ.

Không chỉ có bốn album đứng đầu, ATEEZ còn ghi nhận 10 album liên tiếp lọt vào top 10 Billboard 200. Với thành tích này, nhóm trở thành nghệ sĩ có nhiều album lọt top 10 nhất trong số các nhóm nhạc trên bảng xếp hạng trong thập niên 2020. Xét riêng số lần đứng đầu Billboard 200 trong lịch sử K-pop, ATEEZ hiện đứng thứ ba, sau BTS và Stray Kids.

Ở thị trường quê nhà, “GOLDEN HOUR : Part.6” cũng đạt kết quả ấn tượng. Theo Hanteo Chart, album bán được khoảng 2,05 triệu bản trong tuần đầu phát hành, giúp ATEEZ lần đầu trở thành nhóm nhạc có album vượt mốc hai triệu bản ngay trong tuần mở bán kể từ khi ra mắt.

Phát hành ngày 13/11, mini album gồm năm ca khúc, với bài chủ đề “UP”. Thành viên San chia sẻ ca khúc thể hiện khát vọng vượt qua những giới hạn của bản thân và tiếp tục vươn tới những mục tiêu cao hơn. Trưởng nhóm Hongjoong cũng bày tỏ sự biết ơn đối với cộng đồng người hâm mộ ATINY, cho rằng tình cảm và sự ủng hộ của khán giả là động lực giúp nhóm đạt được cột mốc đáng tự hào này.

Sau thành công của album, ATEEZ chuẩn bị khởi động chuyến lưu diễn thế giới mang tên “ZERO TO ALL” vào tháng 1/2027 tại Incheon, Hàn Quốc. Tour diễn dự kiến tiếp tục đến Nhật Bản, châu Âu, Bắc Mỹ và Nam Mỹ, mở rộng hoạt động của nhóm tại nhiều thị trường quốc tế.

Ra mắt năm 2018 dưới sự quản lý của KQ Entertainment, ATEEZ gồm tám thành viên Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung và Jongho. Sau nhiều năm hoạt động, nhóm từng bước xây dựng lượng người hâm mộ quốc tế và trở thành một trong những đại diện K-pop có thành tích nổi bật trên các bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ.