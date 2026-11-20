Sản phẩm mới nhất của ATEEZ chính thức đạt danh hiệu “double-million seller” (nghệ sĩ bán được hơn 2 triệu bản). Nhóm đã có màn trở lại đầy mong đợi với mini album mới mang tên GOLDEN HOUR : Part.6 vào ngày 13/11. Theo Hanteo Chart, GOLDEN HOUR : Part.6 đã trở thành album đầu tiên trong sự nghiệp của ATEEZ vượt mốc 2 triệu bản bán ra trong tuần đầu tiên phát hành.

Trong tuần đầu tiên ra mắt (từ ngày 13 đến 19/11), GOLDEN HOUR : Part.6 đã đạt tổng doanh số ấn tượng là 2.055.545 bản, qua đó phá vỡ kỷ lục doanh số tuần đầu trước đó của nhóm là 1.885.712 bản (thiết lập bởi mini album trước đó, GOLDEN HOUR : Part.5, vào đầu năm nay).

Mini-album này xoay quanh thông điệp "CRASH TO BEGIN" (Va chạm để khởi đầu). Thông điệp này thể hiện quyết tâm của ATEEZ trong việc nhìn nhận một cú "va chạm", không phải là sự kết thúc hay bước lùi, mà là một điểm khởi đầu mới, đồng thời thúc đẩy nhóm vượt qua những giới hạn tự đặt ra để vươn tới những tầm cao mới.

Ca khúc chủ đề UP nổi bật với sự kết hợp giữa âm thanh kèn đồng mạnh mẽ và âm bass bùng nổ. Cấu trúc âm nhạc chú trọng vào nguồn năng lượng cao, kết hợp cùng những chuyển động khoáng đạt, rộng mở và vũ đạo sắc bén, đồng bộ, làm nổi bật phong cách trình diễn đầy năng động, vốn là đặc trưng của ATEEZ. Thông qua cả âm nhạc lẫn các màn trình diễn trên sân khấu, album truyền tải một cách hiệu quả thông điệp cốt lõi về tinh thần thử thách và những bước tiến đột phá.

Trước đó, ATEEZ đã khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường âm nhạc toàn cầu, với mini-album thứ 14, GOLDEN HOUR: Part 5, khi tác phẩm này vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 của Hoa Kỳ, đánh dấu lần thứ ba nhóm đạt được thành tích này. Với sản phẩm mới nhất, ATEEZ tiếp tục thiết lập một cột mốc quan trọng khi doanh số tuần đầu tiên vượt mốc 2 triệu bản, duy trì đà tăng trưởng ấn tượng cả về doanh số album vật lý lẫn thành tích trên các bảng xếp hạng toàn cầu.

ATEEZ cũng đang chuẩn bị khởi động chuyến lưu diễn thế giới mang tên ZERO TO ALL, bắt đầu bằng một buổi hòa nhạc tại Incheon vào tháng 1/2027, tiếp nối bằng các điểm dừng chân tại Nhật Bản, châu Âu, Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Thông qua chuyến lưu diễn này, nhóm dự định kết nối với người hâm mộ trên toàn thế giới và tiếp nối hành trình vươn ra toàn cầu của mình.