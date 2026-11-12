ASUS Zenbook chiếm 53% thị phần laptop Windows cao cấp tại Việt Nam theo dữ liệu của GfK

Theo dữ liệu từ GfK, dòng laptop Windows cao cấp ASUS Zenbook đang chiếm 53% thị phần tại Việt Nam. Nói cách khác, cứ hai chiếc laptop cao cấp chạy Windows bán ra thì có một chiếc thuộc dòng Zenbook. Con số này cho thấy ASUS đang giữ vị thế dẫn đầu ở phân khúc người dùng cao cấp.

Mốc 53% thị phần nói lên điều gì về phân khúc laptop cao cấp?

Phân khúc máy tính xách tay cao cấp tại Việt Nam đang ghi nhận sự thống trị rõ nét của ASUS. Việc Zenbook vượt mốc 50% thị phần được hãng xem là bằng chứng cho định hướng phát triển sản phẩm đúng đắn.

Theo nhận định từ đại diện ASUS, người dùng hiện không còn đánh giá một chiếc laptop thuần túy qua cấu hình. Trải nghiệm tổng thể, gồm thiết kế, tính di động, chất lượng màn hình OLED và vật liệu chế tác, đang trở thành những tiêu chuẩn định hình phân khúc này.

Ba lợi thế cốt lõi tạo nên sức cạnh tranh của Zenbook

Theo nguồn tin, ASUS tạo ra lợi thế thông qua ba yếu tố chính:

Màn hình OLED: mang lại chất lượng hiển thị màu sắc sống động và chính xác.

Thiết kế mỏng nhẹ: tối ưu tính di động cho người dùng thường xuyên di chuyển.

Kiểu dáng đổi mới: đi đầu với thiết kế hai màn hình độc đáo trên thị trường.

Khi CPU ngày càng giống nhau, khác biệt nằm ở đâu?

Thay vì chạy đua thông số phần cứng, ASUS chọn đi trước nhu cầu thị trường và giải quyết các bài toán thực tế của người dùng. Ông Eric Lee, Giám đốc vùng của ASUS, cho rằng cột mốc thị phần laptop trên 50% là kết quả của triết lý Start With People.

Theo ông, các nền tảng CPU từ Intel, AMD hay Qualcomm ngày càng tương đồng. Vì vậy, sự khác biệt nằm ở cách tích hợp phần cứng để tạo ra giải pháp tối ưu cho từng nhu cầu cụ thể. Hai định hướng của ASUS được tóm tắt như sau:

Laptop AI: tiêu chuẩn tiếp theo của dòng Zenbook

Theo nguồn tin, tiêu chuẩn cho laptop Windows cao cấp trong tương lai sẽ chuyển dịch mạnh sang khả năng tương tác thông minh và cá nhân hóa sâu. Xu hướng laptop AI được kỳ vọng trở thành yếu tố quyết định trải nghiệm người dùng.

Người dùng sẽ quan tâm nhiều hơn đến khả năng vận hành các tác vụ tác tử AI (agentic AI) và tính ứng dụng linh hoạt trong công việc hàng ngày. Thiết bị không chỉ cần sức mạnh xử lý mà còn phải thích ứng với phong cách làm việc riêng của từng cá nhân.

Nhìn chung, với mức tăng trưởng hiện tại, Zenbook tiếp tục là cái tên được theo dõi sát tại thị trường máy tính xách tay cao cấp Việt Nam. Dữ liệu trong bài được tổng hợp từ GfK và ASUS.