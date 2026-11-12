ASUS trình làng Zenbook 14 (2026) tại Việt Nam, giá từ 34,99 triệu đồng

ASUS hôm nay chính thức giới thiệu Zenbook 14 mới, mẫu laptop mỏng nhẹ dành cho những người dùng mong muốn một thiết bị đồng hành cùng phong cách sống, mang cá tính và cảm xúc cá nhân.

Máy sở hữu màn hình ASUS OLED lên đến 3K 120Hz sống động với tỷ lệ khung hình rộng 16:10 cùng tỷ lệ màn hình trên thân máy lên đến 89%, mang đến không gian hiển thị rộng rãi hơn để người dùng tập trung, sáng tạo và tận hưởng nội dung.

Với trọng lượng chỉ từ 1,1 kg và khung máy kim loại nguyên khối bền bỉ, laptop dễ dàng đồng hành cùng người dùng trong mọi hành trình, từ giảng đường, văn phòng, quán cà phê đến những chuyến đi xa.

Nắp máy được chế tác từ Ceraluminum độc quyền của Zenbook, vật liệu công nghệ cao mang đến độ bền vượt trội cùng cảm giác chạm đặc trưng tựa gốm. Thiết kế này giúp chống trầy xước, hạn chế bám dấu vân tay và chống lại những hao mòn trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Nắp máy được chế tác từ Ceraluminum độc quyền của Zenbook

Hai phiên bản màu sắc mới mang đến hai cá tính khác biệt. Hồng San Hô lấy cảm hứng từ những bãi cát hồng nổi tiếng của Indonesia, tạo cảm giác tươi sáng và nổi bật. Trong khi đó, Băng Bắc Cực gợi liên tưởng đến vẻ trong trẻo, thanh bình của những miền băng tuyết, phù hợp với người yêu thích sự tinh tế và nhẹ nhàng.

Hệ thống loa kép hỗ trợ Dolby Atmos™ mang đến âm thanh sống động, trong khi bàn di chuột cảm ứng hỗ trợ thao tác thông minh với kích thước lớn hơn, tạo nên trải nghiệm tương tác trực quan và thuận tiện hơn.

Đáp ứng nhu cầu kết nối linh hoạt khi di chuyển, mọi phiên bản Zenbook 14 đều được trang bị hệ thống cổng I/O đa dạng bao gồm USB-C, USB Type-A, HDMI® và jack âm thanh kết hợp, loại bỏ nhu cầu sử dụng các bộ chuyển đổi cồng kềnh trong quá trình sử dụng hàng ngày, đồng thời giúp người dùng dễ dàng kết nối với nhiều thiết bị ngoại vi.

Camera tích hợp AI, Windows Studio Effects, nhận diện khuôn mặt Windows Hello và tính năng bảo mật Microsoft Pluton góp phần mang đến trải nghiệm sử dụng liền mạch và an toàn hơn.

Hệ thống tản nhiệt được nâng cấp với quạt lớn hơn và luồng khí được tối ưu, giúp đưa nhiệt ra khỏi máy hiệu quả hơn, duy trì khả năng vận hành êm ái và thoải mái suốt ngày dài.

Khả năng bảo vệ chống bụi được bổ sung giúp duy trì hiệu suất hoạt động ổn định, trong khi hệ thống hỗ trợ TDP lên đến 35W, tăng 25% so với thế hệ trước.

Về hiệu năng, Zenbook 14 UX3480KA được trang bị vi xử lý lên đến AMD Ryzen™ AI 7 345 với NPU đạt 50 TOPS, Zenbook 14 UX3480AA trang bị vi xử lý lên đến Intel Core™ Ultra 9 Series 3 với NPU đạt 50 TOPS và Zenbook 14 UX3480QA trang bị vi xử lý Snapdragon X với NPU đạt 45 TOPS.

Mỗi phiên bản được thiết kế để hỗ trợ thế hệ trải nghiệm mới với AI, giúp người dùng duyệt web, sáng tạo nội dung, cộng tác và thực hiện đa nhiệm hiệu quả hơn. Từ các công cụ hỗ trợ năng suất bằng AI, tìm kiếm thông minh, sáng tạo nội dung đến những trải nghiệm Copilot+ PC trên các phiên bản được hỗ trợ, Zenbook 14 đưa sức mạnh AI vào các tác vụ hàng ngày.

Về thời lượng pin, cả hai phiên bản đều đạt tới 18 giờ lướt web liên tục. Khi phát video, UX3480QA dẫn đầu với trên 30 giờ dù chỉ có pin 50Wh, còn UX3480AA đạt trên 29 giờ với pin 70Wh, dung lượng lớn hơn khoảng 40%.

Cần lưu ý đây là kết quả đo ở độ sáng 150 nits và hai cấu hình dùng màn hình khác nhau (3K 120Hz với bản Intel, Full HD với bản Snapdragon), nên thời lượng thực tế còn phụ thuộc vào setting và tác vụ của người dùng.

Cả hai đều đi kèm bộ sạc USB-C 68W nhỏ gọn, dùng chung được cho điện thoại và máy tính bảng. Về tốc độ sạc, UX3480QA nhanh hơn với 50% trong 30 phút, còn UX3480AA đạt 60% trong 49 phút (khi máy tắt hoặc ở chế độ chờ). Chế độ Battery Care trong MyASUS còn cho phép giới hạn mức sạc ở 60%, 80% hoặc 100% để kéo dài tuổi thọ pin.

Về giá bán, máy có 5 phiên bản cấu hình với mức khởi điểm từ 34,99 triệu đồng.

Giá bán của ASUS Zenbook 14

Đặc biệt, ASUS dành tặng khách hàng đủ điều kiện khi mua ASUS Zenbook 14 ba tháng sử dụng Google AI Pro miễn phí, có thể kích hoạt thông qua ứng dụng MyASUS.

Google AI Pro mang đến quyền truy cập mở rộng vào các mô hình Gemini mạnh mẽ nhất của Google cùng hạn mức sử dụng cao hơn trên nhiều công cụ Google AI, hỗ trợ các nhu cầu sáng tạo nội dung, nghiên cứu và công việc chuyên nghiệp nâng cao.

Gói dịch vụ cũng bao gồm 5 TB dung lượng lưu trữ đám mây, mang đến không gian rộng rãi hơn để lưu trữ tài liệu, hình ảnh, video và các dự án sáng tạo.

Theo dữ liệu GfK, Zenbook hiện chiếm 53% thị phần laptop Windows cao cấp tại Việt Nam. Con số này đồng nghĩa cứ hai chiếc laptop Windows cao cấp được bán ra trên thị trường thì có một chiếc là Zenbook, một cột mốc đáng chú ý đối với thương hiệu đã dành nhiều thập kỷ phát triển dòng sản phẩm cao cấp.

Không chỉ là một con số về thị phần, kết quả này cho thấy sức cạnh tranh của Zenbook trong phân khúc mà người dùng không còn đánh giá laptop chỉ dựa trên cấu hình. Hiệu năng, thiết kế, vật liệu, màn hình, tính di động và trải nghiệm sử dụng ngày càng được xem xét như một tổng thể.