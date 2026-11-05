ASUS ExpertBook Ultra với chuẩn mực laptop doanh nghiệp, doanh nhân...

ASUS ExpertBook Ultra với thiết kế mang đến nhiều tiện dụng cho người dùng.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ExpertBook Ultra gây ấn tượng với độ dày chỉ 10,9 mm cùng trọng lượng khởi điểm vỏn vẹn 1,09 kg. Để đạt được sự cơ động vượt trội mà không đánh đổi độ cứng cáp, ASUS sử dụng khung hợp kim magie phủ lớp Super Nano Ceramic đạt độ cứng bề mặt 9H, giúp máy chống trầy xước, hạn chế bám vân tay và chịu lực ép lên đến 100 kg.

Dù thân máy siêu mỏng, sản phẩm không cắt giảm cổng kết nối như nhiều đối thủ cùng phân khúc. Máy trang bị đầy đủ 2 cổng Thunderbolt 4 Type-C, 2 cổng USB-A phân bổ đều hai bên cạnh nhờ thiết kế vát đáy thông minh, cổng HDMI 2.1 và jack tai nghe 3.5 mm.

Khả năng hiển thị là điểm sáng vượt bậc khi máy trang bị màn hình 14 inch Tandem OLED độ phân giải 3K (2880 x 1800), tỷ lệ 16:10, tần số quét 120 Hz mượt mà cùng độ phủ màu 100% DCI-P3. Công nghệ Tandem OLED đẩy độ sáng HDR lên mức kỷ lục 1.400 nits, giúp kéo dài tuổi thọ tấm nền và triệt tiêu nguy cơ lưu ảnh (burn-in).

Màn hình được phủ lớp kính nhám Gorilla Glass Matte độc đáo, giữ trọn độ sâu màu đen chân thực của OLED nhưng triệt tiêu hoàn toàn ánh sáng phản chiếu gây lóa mắt khi làm việc ngoài trời hay dưới đèn văn phòng. Trải nghiệm đa phương tiện và hội họp trực tuyến được nâng tầm rõ rệt nhờ hệ thống 6 loa Dolby Atmos tách biệt loa trầm và tweeter, cho âm lượng lớn, trong trẻo và giàu chi tiết.

Bên trong thân máy mỏng 10,9 mm là bộ xử lý Intel Core Ultra Series 3 thế hệ mới (tùy chọn tối đa Core Ultra X9 388H). Qua thử nghiệm thực tế với chip Intel Core Ultra X7 358H, máy đạt tới 9.593 điểm PCMark 10 và hơn 16.000 điểm đa nhân Geekbench.

ASUS ExpertBook Ultra

Đồ họa tích hợp Intel Arc B390 mang lại bước đột phá lớn với 5.049 điểm 3DMark Steel Nomad Light, cho hiệu năng tiệm cận card rời NVIDIA RTX 4050 Laptop trong nhiều tác vụ, giúp xử lý trơn tru các phần mềm Adobe Premiere Pro, Photoshop và dựng đồ họa nặng.

Nhờ khả năng tối ưu điện năng vượt trội, viên pin lớn 70Wh mang lại thời lượng lướt web liên tục qua Wi-Fi lên tới 13,5 giờ. Hệ thống tản nhiệt vận hành gần như tĩnh lặng trong công việc hằng ngày, ngay cả khi tải nặng liên tục.

Trải nghiệm gõ phím được tối ưu nhờ hành trình sâu 1,5 mm đầm chắc, keycap phủ lớp nhám chống bóng phím theo thời gian và bàn rê cảm ứng Haptic Touchpad phản hồi xúc giác đồng nhất trên toàn bề mặt kính phẳng.

Về trí tuệ nhân tạo, thiết bị sở hữu NPU 50 TOPS đạt chuẩn Copilot+ PC với tổng năng lực xử lý AI của toàn hệ thống lên đến 180 TOPS, kết hợp cùng bộ công cụ độc quyền ASUS MyExpert (AI ExpertMeet) chạy trực tiếp trên máy (on-device) để tự động ghi âm, phiên âm, tóm tắt và trích xuất công việc sau cuộc họp, chạy tác vụ trí tuệ nhân tạo ngay trên máy mà không cần kết nối mạng.

Hệ thống bảo mật doanh nghiệp được thiết lập đa tầng nghiêm ngặt với xác thực sinh trắc học kép (vân tay và Windows Hello IR), kiến trúc Dual BIOS tự phục hồi, nắp che webcam vật lý, cảm biến chống tháo máy trái phép và tính năng đóng dấu chìm Screen Watermark ngăn chặn rò rỉ dữ liệu.

Với sự kết hợp xuất sắc giữa ngoại hình mỏng nhẹ siêu bền, màn hình Tandem OLED đỉnh cao, hiệu năng đồ họa mạnh mẽ và nền tảng bảo mật doanh nghiệp toàn diện, ASUS ExpertBook Ultra xứng đáng là chiếc laptop doanh nghiệp, doanh nhân chuẩn mực và đáng đầu tư nhất hiện nay.