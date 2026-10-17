Asus đưa Agentic AI lên laptop sáng tạo chuyên nghiệp

Asus ProArt P16 tích hợp Nvidia RTX Spark, giá gần 195 triệu đồng. (Ảnh: Asus)

Theo công bố của Asus, ProArt P16 là một trong những dòng laptop tiên phong trang bị siêu chip Nvidia RTX Spark tại Việt Nam, được thiết kế cho Agentic AI – thế hệ trí tuệ nhân tạo có khả năng chủ động thực hiện nhiều công đoạn trong một quy trình làm việc, thay vì chỉ phản hồi từng yêu cầu riêng lẻ.

Khác với kiến trúc máy tính truyền thống sử dụng bộ nhớ hệ thống và bộ nhớ đồ họa riêng biệt, RTX Spark cho phép CPU và GPU chia sẻ một vùng bộ nhớ dung lượng lớn. Nhờ đó, thiết bị có thể vận hành trực tiếp các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), mô hình thị giác, quy trình tạo sinh hình ảnh, video độ phân giải cao và hệ thống AI Agent phức tạp.

Asus ProArt P16 trang bị 128 GB bộ nhớ hợp nhất, màn hình OLED 4K. (Ảnh: Asus)

Theo đại diện Asus, xử lý AI cục bộ giúp người dùng chủ động kiểm soát dữ liệu, hạn chế việc tải dự án thiết kế, video hoặc thông tin khách hàng lên dịch vụ đám mây. Cách tiếp cận này cũng giảm sự phụ thuộc vào các dịch vụ tính phí theo lượt sử dụng (token) đối với những tác vụ được thực hiện hoàn toàn trên máy.

Với Agentic AI, người làm sáng tạo có thể xây dựng quy trình trong đó AI hỗ trợ xuyên suốt từ xử lý dữ liệu đầu vào, phát triển phương án đến hoàn thiện sản phẩm. Chẳng hạn, trong lĩnh vực kiến trúc, AI Agent có thể phối hợp với các công cụ chuyên dụng để hỗ trợ dựng mô hình 3D, thiết lập vật liệu, ánh sáng và tạo hình ảnh trực quan từ bản phác thảo, hình ảnh tham khảo cùng yêu cầu thiết kế ban đầu. Kiến trúc sư vẫn giữ quyền đánh giá và điều chỉnh kết quả ở từng giai đoạn.

Bên cạnh năng lực xử lý AI, ProArt P16 có khung hợp kim nhôm gia công CNC, độ mỏng 12,9 mm và trọng lượng khoảng 1,77 kg. Máy sử dụng pin dung lượng 99 Wh, màn hình cảm ứng Asus Lumina Pro OLED 16 inch, công nghệ Tandem OLED, độ phân giải 4K và tần số quét 120 Hz. Độ sáng tối đa đạt 1.600 nits, độ chính xác màu Delta E dưới 1; màn hình hỗ trợ VRR và Nvidia G-SYNC.

Phiên bản ProArt P16 trang bị Nvidia RTX Spark, bộ nhớ hợp nhất 128 GB và màn hình Tandem OLED 4K có giá 194,99 triệu đồng, thuộc phân khúc laptop chuyên dụng cao cấp dành cho nhà sáng tạo chuyên nghiệp.