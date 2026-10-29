Aston Villa thảm bại ở Carabao Cup

Aston Villa bị vùi dập ở Carabao Cup.

Với lợi thế sân nhà, Bournemouth nhanh chóng tạo lợi thế ngay từ đầu trận. Phút thứ 7, Amine Adli tận dụng cơ hội để đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn thua sớm khiến Aston Villa gặp khó trong việc triển khai lối chơi, dù không quá lép vế về thời lượng kiểm soát bóng.

Trong phần còn lại của hiệp một, Bournemouth chơi chủ động và tạo ra nhiều tình huống dứt điểm nguy hiểm hơn. Aston Villa gặp vấn đề ở khâu tổ chức tấn công, trong khi đội chủ nhà duy trì sức ép và bảo vệ thành công cách biệt mong manh trước giờ nghỉ.

Sau giờ nghỉ, Bournemouth tiếp tục tung đòn quyết định. Phút 51, Ben Gannon-Doak kiến tạo để Lewis Cook dứt điểm chính xác, nhân đôi cách biệt lên 2-0. Bị dẫn hai bàn, Aston Villa buộc phải đẩy cao đội hình và đưa Alejandro Garnacho vào sân nhằm cải thiện sức tấn công.

Tuy nhiên, những điều chỉnh của đội khách không mang lại hiệu quả như mong đợi. Bournemouth phòng ngự chắc chắn, đồng thời tận dụng tốt các khoảng trống khi đối thủ dâng cao. Phút 69, Alvaro Rodriguez ghi bàn thắng thứ 3, đặt dấu chấm hết cho hy vọng lội ngược dòng của Aston Villa.

Trong những phút cuối, đội khách tiếp tục thay đổi nhân sự với hy vọng tìm bàn danh dự, nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Bournemouth. Đội chủ nhà duy trì thế trận an toàn cho đến khi trọng tài nổi còi mãn cuộc.

Chiến thắng 3-0 giúp Bournemouth giành vé vào tứ kết Carabao Cup một cách thuyết phục. Ngược lại, Aston Villa tiếp tục cho thấy phong độ thiếu ổn định ở mùa giải năm nay.