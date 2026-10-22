Aston Villa nhẹ nhàng hạ Viking 3-1 ở Champions League

Aston Villa thắng dễ trước Viking ở Champions League. Ảnh: EPA

Được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ đến từ Na Uy, Aston Villa nhanh chóng áp đặt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với sự cơ động của tuyến giữa, đội chủ nhà kiểm soát bóng vượt trội và liên tiếp đặt khung thành đối phương vào thế báo động.

Sức ép liên tục của đại diện nước Anh sớm được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ở phút 23, khi tiền vệ Ross Barkley bật cao đánh đầu hiểm hóc từ quả phạt góc do Ibrahim Mbaye thực hiện.

Bàn thắng dẫn trước giúp tinh thần của Aston Villa càng thêm hưng phấn, trong khi Viking hầu như chỉ biết gồng mình phòng ngự sâu bên phần sân nhà. Phút 37, nhân tố nổi bật mang tên Alysson có pha đi bóng lắt léo trong vòng cấm và bị đội trưởng Zlatko Tripic phạm lỗi.

Sau khi trực tiếp tham khảo công nghệ VAR, trọng tài quyết định chỉ tay vào chấm phạt đền. Emiliano Buendia đã không bỏ lỡ cơ hội vàng, lạnh lùng dứt điểm chính xác nhân đôi cách biệt cho đội chủ sân Villa Park trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, nhịp độ trận đấu có phần chùng xuống khi Aston Villa chủ động chơi chậm lại nhằm giữ sức cho màn đại chiến với Man City tại Ngoại hạng Anh cuối tuần này. Mặc dù vậy, sự sắc bén trong các pha lên bóng vẫn giúp đội chủ nhà có được bàn thắng thứ ba ở phút 62. Từ nỗ lực căng ngang cực kỳ khó chịu của Alysson, hậu vệ Henrik Heggheim bên phía Viking đã lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà.

Trong những phút cuối trận, đại diện Na Uy vùng lên mạnh mẽ nhằm vớt vát lại hy vọng. Phút 84, tiền vệ Peter Christiansen ngả người bắt volley tuyệt đẹp sau đường kiến tạo dọn cỗ của Kristoffer Askildsen, mang về bàn danh dự quý giá cho đội khách.

Dù vậy, tỷ số 3-1 được giữ nguyên đến cuối trận đã giúp đoàn quân của HLV Unai Emery nối dài mạch toàn thắng tại cúp châu Âu mùa này, tạo bước đà tâm lý hoàn hảo trước khi trở lại sân chơi quốc nội.

Kết quả chung cuộc: Aston Villa 3-1 Viking

Ghi bàn:

Aston Villa: Barkley (23'), Buendia (37' pen), Heggheim (62' OG)

Viking: Christiansen (84')