Aston Villa làm nên lịch sử ở Champions League

Không chỉ tạo ra cách biệt lớn, Aston Villa còn cho thấy sự vượt trội về khả năng tận dụng cơ hội, khả năng chuyển trạng thái và chiều sâu đội hình. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử dự cúp châu Âu, "The Villains" ghi 6 bàn trong một trận đấu, đồng thời cũng là chiến thắng sân nhà đầu tiên của CLB chủ sân Villa Park trong mùa giải hiện tại, một cú hích tinh thần quan trọng sau giai đoạn chưa đạt kỳ vọng.

Điểm đáng chú ý nhất trong màn trình diễn của Aston Villa là cách họ vượt qua thời điểm khó khăn đầu trận. Sau bàn mở tỷ số của Johan Manzambi, đội chủ nhà không lập tức kiểm soát hoàn toàn thế trận. Fenerbahce vẫn có những cơ hội rõ ràng để gỡ hòa, nhưng Vedat Muriqi hai lần bị thủ môn Zion Suzuki từ chối bàn thắng, trong khi Oguz Aydin đưa bóng trúng xà. Sự phung phí ấy khiến đội khách phải trả giá đắt.

Mason Greenwood đối mặt ác mộng khi lần đầu trở lại Anh thi đấu.

Nicolas Jackson trở thành bước ngoặt của trận đấu với cú đúp trước giờ nghỉ. Tiền đạo người Senegal cho thấy khả năng chọn vị trí và dứt điểm sắc bén, tận dụng triệt để những khoảng trống, khác hẳn như khi còn chơi cho Chelsea. Khi đối thủ còn loay hoay tìm cách sửa chữa sai lầm, Aston Villa đã tạo ra cách biệt ba bàn, gần như định đoạt cục diện ngay trong hiệp một.

Sau giờ nghỉ, đội bóng Anh tiếp tục thể hiện sự lạnh lùng. Ross Barkley ghi bàn từ chấm phạt đền rồi nhanh chóng hoàn tất cú đúp, đẩy Fenerbahce vào tình cảnh không thể cứu vãn. Tammy Abraham khép lại chiến thắng 6-0 bằng pha lập công ở phút bù giờ, hoàn tất một đêm đáng quên cho đại diện Thổ Nhĩ Kỳ.

Chiến thắng này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi Aston Villa nối dài chuỗi 11 trận thắng sân nhà liên tiếp tại các giải đấu châu Âu, thành tích chỉ hai câu lạc bộ Anh khác đạt được trong thế kỷ 21.