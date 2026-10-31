Aston Villa kiện Carragher vì phát ngôn liên quan tới MU

Carragher có phát ngôn không mấy hay ho về Aston Villa. Ảnh: Reuters.

Aston Villa tiến hành các thủ tục pháp lý nhằm vào Carragher vì những phát ngôn bị CLB xem là "xúc phạm không thể chấp nhận được". Chủ tịch Nassef Sawiris đích thân xác nhận động thái này trong thông báo được đăng tải trên tài khoản chính thức của đội bóng hôm 30/10.

"Aston Villa sẽ khởi kiện Jamie Carragher vì những lời xúc phạm không thể chấp nhận được của ông ấy đối với CLB và người hâm mộ. Aston Villa sẽ không cho phép bất kỳ ai ngăn cản hành trình vươn lên của chúng tôi ở bóng đá Anh và châu Âu", thông báo viết.

Vụ việc bắt nguồn từ những bình luận của Carragher trên podcast Stick to Football hồi đầu tuần. Cựu hậu vệ Liverpool cho rằng Unai Emery có thể muốn rời Aston Villa để dẫn dắt MU, nếu Michael Carrick bị sa thải.

Carragher đánh giá cao năng lực của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ông cho rằng Emery sẽ muốn thử sức ở một đội bóng có tầm vóc lớn hơn sau những thành công tại Villa Park.

"Có một trật tự trong bóng đá, dù bạn có thích hay không. Real Madrid sẽ lấy cầu thủ hay nhất của MU, như cách họ từng làm với Cristiano Ronaldo. Những đội bóng đứng trên Aston Villa cũng sẽ lấy cầu thủ hoặc HLV của họ. Vì vậy, người hâm mộ Aston Villa hãy im mồm đi. Aston Villa sẽ không bao giờ sánh được với MU", Carragher nói.

Vấn đề tương lai của Carrick đang được bàn tán sôi nổi. Ảnh: Reuters.

Phát ngôn này lập tức khiến người hâm mộ Villa phản ứng dữ dội. Chủ tịch Sawiris cũng không chấp nhận cách bình luận của cựu danh thủ 48 tuổi. Theo The Athletic, ông đang đưa vấn đề lên cấp lãnh đạo Sky Sports, nơi Carragher đang làm việc.

Những nhận xét của Carragher xuất hiện trong bối cảnh tương lai của Carrick tại Old Trafford chịu sức ép lớn. Thất bại 0-3 trước Bournemouth cuối tuần trước khiến MU nối dài chuỗi tám trận không thắng. Dù vậy, MU sau đó quyết định trao thêm thời gian cho Carrick thay vì lập tức tìm người thay thế.

Về phía Emery, nhà cầm quân người Tây Ban Nha khẳng định ông cảm thấy thoải mái tại Aston Villa. Sau bốn năm dẫn dắt, ông đã xây dựng được vị thế lớn và có quyền kiểm soát đáng kể các vấn đề chuyên môn. Villa cũng đặt mục tiêu thường xuyên góp mặt tại Champions League.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.