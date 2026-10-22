Aston Villa gây ngỡ ngàng ở Champions League

Aston Villa ghi tới 12 bàn sau 3 trận đấu.

Viking từng gây bất ngờ khi cầm hòa Bayern Munich ở lượt trận trước, nhưng không thể tái hiện màn trình diễn đó trước Aston Villa. Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động, liên tục gây sức ép và sớm tạo ra những cơ hội nguy hiểm.

Sức ép của Aston Villa được cụ thể hóa ở phút 25. Từ quả phạt góc của Ibrahim Mbaye, Ross Barkley bật cao đánh đầu cận thành, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Emiliano Buendia sau đó bỏ lỡ hai cơ hội thuận lợi bằng đầu, nhưng tiền vệ người Argentina vẫn kịp ghi dấu ấn trước giờ nghỉ.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Zlatko Tripic phạm lỗi với Alysson trong vùng cấm. Trên chấm phạt đền, Buendia dứt điểm thành công, nâng tỷ số lên 2-0 và giúp Aston Villa tạo lợi thế lớn sau hiệp một.

Viking chơi khởi sắc hơn sau giờ nghỉ, song Aston Villa vẫn duy trì quyền kiểm soát thế trận. Phút 62, Alysson có pha bứt tốc từ giữa sân, vượt qua hàng thủ đội khách rồi căng ngang vào trong. Trong nỗ lực cản phá, Henrik Heggheim lúng túng đưa bóng về lưới nhà, giúp đại diện nước Anh dẫn trước 3-0.

Viking chỉ tìm được bàn danh dự ở những phút cuối. Peter Christiansen tung cú vô lê cận thành đẹp mắt đánh bại Zion Suzuki, chấm dứt chuỗi giữ sạch lưới của Aston Villa tại Champions League mùa này. Bàn thắng cũng khiến đội chủ nhà đánh mất ngôi đầu bảng vào tay PSG dù vẫn giành chiến thắng 3-1 thuyết phục.

Aston Villa đã thắng 12 trận sân nhà liên tiếp tại các cúp châu Âu, thành tích tốt nhất của một đội bóng Anh trong thế kỷ 21. Đội bóng của Emery cũng trở thành nhà đương kim vô địch Europa League đầu tiên kể từ MU năm 2017 thắng cả 3 trận mở màn Champions League mùa kế tiếp. Tại Premier League, thành tích của Aston Villa có phần thất thường khi đang đứng tận vị trí thứ 12. Tuy nhiên, họ cùng Liverpool là hai đại diện nước Anh toàn thắng ở Champions League từ đầu mùa.