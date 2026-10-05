Aston Martin lùi kế hoạch xe điện, tiếp tục duy trì động cơ V8 và V12

Theo Autocar, CEO Aston Martin Adrian Hallmark cho biết mẫu xe điện đầu tiên của hãng sẽ bị lùi thời điểm ra mắt đến ít nhất năm 2033. Trước đó, Aston Martin từng dự kiến giới thiệu mẫu EV đầu tiên vào năm 2030, sau khi kế hoạch ban đầu vào năm 2027 đã bị trì hoãn.

Aston Martin chưa vội bước vào "cuộc đua" xe điện

Aston Martin chưa bán bất kỳ mẫu xe thuần điện nào và cũng không vội tham gia cuộc đua EV như nhiều hãng xe sang khác. Trong bối cảnh thị trường xe điện đang tăng trưởng chậm lại, nhiều nhà sản xuất phải điều chỉnh hoặc cắt giảm kế hoạch EV, quyết định của Aston Martin dường như đang giúp hãng có thêm thời gian để đánh giá thị trường.

Thương hiệu xe sang đến từ Anh Quốc đã ra mắt mẫu xe thuần điện Aston Martin Rapide E vào năm 2019. Tuy nhiên, sản phẩm EV thương mại đầu tiên của hãng sẽ được dời ít nhất đến năm 2033.

Ông Hallmark cho rằng nhu cầu đối với xe điện và các quy định liên quan đang "thay đổi nhanh hơn nhiều so với khả năng thích ứng của bất kỳ hãng xe nào". Sự biến động này khiến Aston Martin phải xem xét lại toàn bộ chiến lược EV, với rất nhiều hướng đi và kịch bản khác nhau tùy từng khu vực, thị trường và quy định.

Aston Martin chưa đưa ra một mốc thời gian cứng cho việc trình làng mẫu EV đầu tiên. Ông Hallmark cho biết để đáp ứng các quy định, hãng sẽ cần có một mẫu xe thuần điện vào năm 2035. Ông cũng khẳng định xe thuần điện chắc chắn sẽ không xuất hiện vào năm 2031, đồng nghĩa hãng vẫn còn khoảng 3 năm trước khi phải đáp ứng yêu cầu nói trên.

Xe điện vẫn nằm trong kế hoạch của Aston Martin

Tuy nhiên, việc trì hoãn không đồng nghĩa Aston Martin từ bỏ xe điện. CEO Adrian Hallmark nhấn mạnh hãng vẫn xem EV là một phần quan trọng trong tương lai và đang chuẩn bị công nghệ cần thiết cho thời điểm thích hợp.

Việc trì hoãn không đồng nghĩa Aston Martin từ bỏ xe điện. Aston Martin gần đây đã ký thỏa thuận hợp tác với Lucid để tiếp cận công nghệ hệ truyền động điện.

Aston Martin gần đây đã ký thỏa thuận hợp tác với Lucid để tiếp cận công nghệ hệ truyền động điện. Trong khi đó, hãng vốn có quan hệ hợp tác lâu năm với Mercedes-Benz trong lĩnh vực động cơ đốt trong. Việc có cả 2 đối tác công nghệ giúp Aston Martin có thêm lựa chọn khi chuyển sang giai đoạn điện hóa.

Trong thời gian chờ đợi, những người yêu thích động cơ đốt trong vẫn có lý do để vui mừng. Hallmark khẳng định Aston Martin sẽ tiếp tục là một thương hiệu ưu tiên động cơ đốt trong, đồng nghĩa các động cơ V8 và V12 vẫn sẽ hiện diện trong danh mục sản phẩm.

Thay vì chạy đua đưa xe điện ra thị trường, Aston Martin đang lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn, tiếp tục khai thác lợi thế của động cơ truyền thống trong khi chờ thị trường và chính sách rõ ràng hơn.

Thay vì chạy đua đưa xe thuần điện ra thị trường, Aston Martin đang lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn, tiếp tục khai thác lợi thế của động cơ truyền thống trong khi chờ thị trường và chính sách rõ ràng hơn. Gần đây, các thương hiệu xe hiệu năng cao hạng sang đã ra mắt nhiều mẫu xe thuần điện như Bentley Torcal hay Ferrari Luce.