'Assassins' thắng lớn tại phòng vé dịp lễ Chuseok

Theo dữ liệu từ hệ thống mạng máy tính tích hợp của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc vào ngày 27/9, bộ phim đã đứng đầu phòng vé trong ngày hôm trước với 432.352 lượt khán giả, nâng tổng số người xem tích lũy lên 1.305.677. Dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Hur Jin Ho, Assassins được xây dựng dựa trên sự kiện vụ ám sát Đệ nhất phu nhân Yuk Young Soo bằng súng vào năm 1974. Dàn diễn viên bao gồm Yoo Hae Jin trong vai thám tử Cheol Gu, Park Hae Il trong vai Jae Hwan (biên tập viên tin tức đô thị của một tờ báo) và Lee Min Ho trong vai phóng viên tập sự Young Il. Họ cùng nhau đảm nhận những vai diễn nỗ lực phơi bày sự thật.

Ra mắt cùng ngày, Tazza: Beelzebub’s Song đứng thứ hai tại phòng vé với 214.898 lượt khán giả, nâng tổng số người xem lên 663.140. Bộ phim khắc họa mối quan hệ vừa yêu vừa hận cùng câu chuyện báo thù giữa hai người bạn cùng tên: Jang Tae Young (do Byun Yo Han thủ vai) và Park Tae Young (Noh Jae Won). Đây là phần thứ tư và cũng là phần cuối cùng của loạt phim, ra mắt 20 năm sau tác phẩm gốc Tazza (2006) do Choi Dong Hoon đạo diễn với sự tham gia của Cho Seung Woo. Phim được chỉ đạo bởi đạo diễn Choi Kook Hee, người từng làm nên tên tuổi qua các bộ phim như Default và Life Is Beautiful.

Trong khi đó, The Intern (78.655 khán giả) bản làm lại từ một bộ phim Hollywood với sự tham gia của Choi Min Sik và Han So Hee đứng ở vị trí thứ tư sau 'siêu phẩm' của Hollywood, Odyssey.

*Possible Love* của đạo diễn Lee Chang-dong (26.550 khán giả)—tác phẩm từng giành Giải thưởng Lớn của Ban giám khảo (giải thưởng danh giá thứ hai) tại Liên hoan phim Quốc tế Venice—xếp thứ năm. Phim kể về câu chuyện của hai cặp đôi có hoàn cảnh khác biệt: Một công nhân bị sa thải tên Ho-seok (Sol Kyung-gu) cùng vợ là Mi-ok (Jeon Do-yeon), và một đạo diễn phim tài liệu tên Ye-ji (Cho Yeo-jeong) cùng chồng là Sang-woo (Zo In-sung). Sau đợt công chiếu giới hạn tại rạp, phim sẽ có mặt trên Netflix từ ngày 6/11.