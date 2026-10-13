Asian Para Games: Đoàn Việt Nam khởi động, hướng tới mục tiêu huy chương Vàng

Trưởng đoàn TTNKT Việt Nam tham dự Asian Para Games 5 Nguyễn Trọng Hổ (đứng bên phải) động viên các vận động viên. (Ảnh: Đoàn TTNKT Việt Nam)

Các thành viên đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã ổn định nơi lưu trú, làm quen với địa điểm thi đấu tại Nhật Bản và bắt đầu những buổi tập đầu tiên nhằm chuẩn bị cho Asian Para Games 2026.

Các buổi tập tập trung vào việc thích nghi với điều kiện sân bãi, duy trì thể lực và hoàn thiện kỹ thuật chuyên môn.

Đây là giai đoạn quan trọng để các vận động viên điều chỉnh trạng thái thi đấu, làm quen với môi trường mới và chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào những cuộc tranh tài chính thức.

Ngày 12/10, tại thành phố Nagoya, ban tổ chức bắt đầu tiến hành khám và phân hạng thương tật cho các vận động viên. Công tác phân hạng đóng vai trò quan trọng trong Thể thao Người khuyết tật, nhằm xác định nhóm thi đấu phù hợp dựa trên mức độ ảnh hưởng của thương tật đến khả năng thực hiện các hoạt động chuyên môn, từ đó bảo đảm tính công bằng và điều kiện cạnh tranh phù hợp.

Asian Para Games 2026 chính thức khởi tranh tại thành phố Nagoya, thủ phủ tỉnh Aichi (miền Trung Nhật Bản) từ ngày 18/10 đến hết ngày 24/10.

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự với 36 thành viên, trong đó có 21 vận động viên thi đấu ở 5 môn: Điền kinh (7 vận động viên), Bơi (7 vận động viên), Cử tạ (4 vận động viên), Bóng bàn (2 vận động viên) và Cầu lông (1 vận động viên). Ngoài ra, đoàn còn có 1 vận động viên dẫn đường, 6 Huấn luyện viên cùng các cán bộ quản lý và nhân viên y tế.

Theo kế hoạch, ngày 16/10, Trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hổ sẽ tham dự lễ thượng cờ Asian Para Games 2026. Trong khi đó, tại lễ khai mạc diễn ra vào chiều 18/10, lực sỹ Lê Văn Công được lựa chọn là người cầm cờ cho đoàn Việt Nam.

Đây được coi là sự ghi nhận dành cho gương mặt tiêu biểu bậc nhất của Thể thao Người khuyết tật Việt Nam. Sau lễ khai mạc, các vận động viên sẽ chính thức thi đấu từ ngày 19/10.

Asian Para Games 2026 có khoảng 500 nội dung thi đấu thuộc 18–19 môn thể thao, quy tụ các vận động viên người khuyết tật hàng đầu châu Á. Các môn thi đấu gồm Bắn cung, Điền kinh, Cầu lông, Bóng đá khiếm thị, Boccia, Xe đạp, Goalball, Judo, Cử tạ, Bắn súng, Bóng chuyền, Bơi, Bóng bàn, Taekwondo, Bóng rổ xe lăn, Đấu kiếm xe lăn, Bóng bầu dục xe lăn và Quần vợt xe lăn.

Với quy mô lớn và sự góp mặt của nhiều đoàn thể thao trong khu vực, Asian Para Games là sân chơi quan trọng để các vận động viên thể hiện năng lực, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của phong trào Thể thao Người khuyết tật tại châu Á.

Tại Asian Para Games 2022 ở Hàng Châu (Trung Quốc), Thể thao Người khuyết tật Việt Nam giành tổng cộng 20 huy chương (1 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc và 9 huy chương Đồng), xếp thứ 22 trên bảng tổng sắp toàn đoàn.

Tấm huy chương Vàng duy nhất của kỳ đại hội này thuộc về “kình ngư” Lê Tiến Đạt ở nội dung 100m bơi ếch hạng thương tật SB5.

Tại Asian Para Games 2026, Lê Tiến Đạt tiếp tục góp mặt, mang theo kỳ vọng đóng góp thành tích cho đoàn. Mục tiêu của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại kỳ Đại hội năm nay là giành huy chương Vàng./.