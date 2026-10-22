Asian Para Games 5: Nguyễn Thị Ngọc Thúy giành Huy chương Đồng thứ hai

Ngọc Thúy đã mang về tới 2 huy chương cho thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 2026. Ảnh: Đoàn TTNKT Việt Nam

Ở chung kết nội dung ném đĩa nữ hạng thương tật F54, Nguyễn Thị Ngọc Thúy đạt thành tích tốt nhất 14,65m sau sáu lần thực hiện, xếp thứ ba chung cuộc. Huy chương Vàng thuộc về Raj Suvarna (Ấn Độ) với thành tích 15,66m, còn Hadidi Shahla (Iran) giành Huy chương Bạc với thành tích 15,45m.

Đây là Huy chương Đồng thứ hai của Ngọc Thúy tại Đại hội lần này. Trong ngày thi đấu đầu tiên, cô đã giành Huy chương Đồng nội dung ném lao nữ nhóm hạng thương tật F52/F53/F54 với thành tích 12,16m, qua đó mang về tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội.

Thành tích này tiếp tục khẳng định nỗ lực của nữ vận động viên trên đấu trường châu lục. Tại ASEAN Para Games 13 diễn ra đầu năm 2026, Ngọc Thúy từng giành Huy chương Vàng nội dung ném đĩa nữ với thành tích 15,3m và Huy chương Bạc nội dung đẩy tạ nữ.

Ngay sau khi giành huy chương, Nguyễn Thị Ngọc Thúy được đại diện Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam trao thưởng nóng từ đơn vị Natuh nhằm ghi nhận thành tích và động viên tinh thần thi đấu của vận động viên.

Cũng trong ngày 22 -10, ở môn điền kinh, vận động viên Nguyễn Thị Hải xếp thứ bảy chung cuộc nội dung đẩy tạ nữ nhóm hạng thương tật F55/F56/F57 với thành tích 8,59m, tương ứng 708 điểm Raza. Huy chương Vàng nội dung này thuộc về Xu Mian (Trung Quốc) với 1.016 điểm; Huy chương Bạc thuộc về Sharobidinova Mohigul (Uzbekistan) với 998 điểm; Huy chương Đồng thuộc về Alomari Rooba (Bahrain) với 918 điểm.

Ở nội dung ném lao nam nhóm hạng thương tật F33/F34, Nguyễn Viết Đại đạt thành tích 21,26m, xếp thứ năm. Trong khi đó, Nguyễn Ngọc Hiệp giành quyền vào chung kết chạy 400m nam hạng thương tật T11 dành cho vận động viên khiếm thị sau khi hoàn thành vòng loại với thời gian 54 giây 52.

Trên đường đua xanh, kình ngư Đỗ Thanh Hải giành quyền vào chung kết nội dung 100m bơi ếch nam hạng thương tật SB6 với thành tích 1 phút 33 giây 28. Vận động viên Hồ Văn Đao cũng giành quyền vào chung kết nội dung 100m bơi ếch nam hạng thương tật SB7 và 100m bơi ngửa nam hạng thương tật S8.

Các nội dung chung kết môn bơi dự kiến diễn ra lúc 17 giờ ngày 22-10 theo giờ địa phương.