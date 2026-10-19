Asian Para Games 5: Nguyễn Thị Ngọc Thúy giành Huy chương đồng ném lao

Nguyễn Thị Ngọc Thúy mang tin vui về cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam với tấm Huy chương đồng nội dung ném lao. Ảnh: NL

Thi đấu ở nội dung ném lao nữ, Ngọc Thúy (hạng thương tật F54) phải cạnh tranh với những đối thủ mạnh, trong đó có các vận động viên Tây Á sở hữu nền tảng thể chất tốt. Tuy nhiên, nữ vận động viên Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh, tập trung và quyết tâm trong từng lượt ném.

Vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Thúy thi ném lao. Ảnh: NL

Sau 6 lần thực hiện, Ngọc Thúy đạt thành tích tốt nhất 12,16m, qua đó giành Huy chương đồng. Thành tích này là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực tập luyện, tinh thần kiên trì và quyết tâm thi đấu của nữ vận động viên tại đấu trường châu lục.

Ở nội dung này, hai vận động viên Iran là Salehi và Tourani thể hiện ưu thế vượt trội, lần lượt giành Huy chương vàng và Huy chương bạc.

Nguyễn Thị Ngọc Thúy kết thúc thi đấu với vị trí thứ 3, giành Huy chương đồng. Ảnh: NL

Đáng chú ý, tấm Huy chương đồng của Nguyễn Thị Ngọc Thúy giúp Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam có thêm động lực trong những ngày tranh tài tại ASIAN Para Games 2026. Trước đó, lực sĩ Lê Văn Công đã giành Huy chương bạc nội dung cử tạ hạng 49kg nam.

Tại Đại hội lần này, đội tuyển điền kinh người khuyết tật Việt Nam tham dự với 1 huấn luyện viên, 1 vận động viên dẫn đường và 7 vận động viên, tranh tài ở 13 nội dung. Trong đó, Nguyễn Thị Hải (F57) thi đấu ném đĩa, đẩy tạ; Nguyễn Thị Ngọc Thúy (F54) tham gia ném đĩa, ném lao; Nguyễn Thị Kiều (F57) tranh tài ở nội dung ném đĩa; Trương Bích Vân (F56) thi đấu ném lao, đẩy tạ, ném đĩa; Trần Thị Thúy Hằng (F44) tham gia đẩy tạ, ném đĩa; Nguyễn Ngọc Hiệp (T/F11) thi đấu nhảy xa, chạy 400m; Nguyễn Viết Đại (F34) tranh tài ở nội dung ném lao, đẩy tạ.

Phần lớn các vận động viên của đội tuyển đều có kinh nghiệm thi đấu, từng tham gia nhiều giải quốc tế. Trước khi bước vào Đại hội, đội tuyển đặt mục tiêu phấn đấu giành 1 Huy chương đồng. Với thành tích của Nguyễn Thị Ngọc Thúy, điền kinh người khuyết tật Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu đề ra, đồng thời tạo thêm động lực cho các vận động viên ở những nội dung thi đấu tiếp theo.