Asian Para Games 5 khép lại, lan tỏa những giá trị nhân văn

Quốc kỳ các nước tại Lễ bế mạc Đại hội. (Ảnh: Ban tổ chức)

Đại hội quy tụ khoảng 4.000 vận động viên và thành viên các đoàn thể thao đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 18 môn thể thao, là dịp tôn vinh tài năng, nghị lực và khát vọng vươn lên của các vận động viên.

Đây là lần đầu tiên Nhật Bản đăng cai Asian Para Games. Trong suốt thời gian diễn ra, các vận động viên đã mang đến những cuộc tranh tài quyết liệt, nhiều thành tích ấn tượng và những câu chuyện truyền cảm hứng. Với chủ đề xuyên suốt “WABI -We Are Beautiful Individuals” (tạm dịch: Mỗi người đều mang vẻ đẹp riêng), sự kiện gửi gắm thông điệp về việc tôn trọng sự khác biệt, ghi nhận năng lực của mỗi người và hướng tới một xã hội hòa nhập hơn.

Quang cảnh Lễ bế mạc. (Ảnh: Ban tổ chức)

Ông Ōmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi, Trưởng Ban tổ chức Đại hội phát biểu. (Ảnh: Ban tổ chức)

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Ōmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi, Trưởng Ban tổ chức Đại hội, bày tỏ sự cảm ơn tới các vận động viên, đội ngũ huấn luyện, trọng tài, tình nguyện viên, các cơ quan phối hợp và người dân địa phương đã góp sức cho Đại hội.

Ông nhấn mạnh: "Kỳ đại hội này không chỉ là cuộc thi giành huy chương, mà còn là dịp để mọi người hiểu rõ hơn giá trị thể thao người khuyết tật, xây dựng xã hội hòa nhập hơn. Hẹn gặp lại các bạn tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á Doha 2030".

Ông Majid Rashed, Chủ tịch Ủy ban Paralympic châu Á (APC) phát biểu. (Ảnh: Ban tổ chức)

Trong khi đó, ông Majid Rashed, Chủ tịch Ủy ban Paralympic châu Á (APC) khẳng định: "Những ngày vừa qua, chúng ta đã chứng kiến những màn trình diễn tuyệt vời, những kỷ lục mới và tinh thần bất khuất của các vận động viên. Mỗi lần thi đấu đều thay đổi nhận thức, mỗi thành tích đều phá vỡ định kiến cũ. Thành công của đại hội này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban tổ chức Nhật Bản, các ủy ban paralympic quốc gia và toàn thể cộng đồng thể thao châu Á. Chúng tôi vui mừng khi thấy thể thao người khuyết tật ngày càng phát triển khắp châu lục, dù vẫn còn khoảng cách cần thu hẹp giữa các quốc gia".

Asian Para Games phát triển từ phong trào Đại hội Thể thao người khuyết tật Viễn Đông và Nam Thái Bình Dương. Kỳ Asian Para Games đầu tiên được tổ chức tại Quảng Châu, Trung Quốc, năm 2010. Sau các kỳ Đại hội tại Incheon năm 2014, Jakarta năm 2018 và Hàng Châu năm 2023, Aichi-Nagoya 2026 đánh dấu lần tổ chức thứ năm. Doha, Qatar, dự kiến là chủ nhà của kỳ Đại hội tiếp theo vào năm 2030.

Các đoàn tham dự Lễ bế mạc. (Ảnh: Ban tổ chức)

Với Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam, ngày thi đấu cuối cùng 24/10 khép lại bằng nội dung cử tạ đồng đội hỗn hợp. Ba lực sĩ Lê Văn Công, Nguyễn Bình An và Châu Hoàng Tuyết Loan đạt tổng cộng 354,52 điểm, xếp thứ sáu trong số 10 đội tham dự.

Theo bảng tổng sắp huy chương của Ban tổ chức Đại hội, đoàn Việt Nam xếp thứ 20 với 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Kình ngư Đỗ Thanh Hải giành Huy chương Vàng nội dung 100m bơi ếch nam hạng SB5, đồng thời là tấm Huy chương Vàng duy nhất của đoàn tại Đại hội. Hai Huy chương Bạc thuộc về Lê Tiến Đạt ở môn bơi và Lê Văn Công ở môn cử tạ. Hai Huy chương Đồng thuộc về Nguyễn Thị Ngọc Thúy ở môn điền kinh.

Trên bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn, Trung Quốc đứng đầu với 207 Huy chương Vàng, 116 Huy chương Bạc và 111 Huy chương Đồng. Chủ nhà Nhật Bản xếp thứ hai với 64 Huy chương Vàng, 60 Huy chương Bạc và 62 Huy chương Đồng; Uzbekistan đứng thứ ba với 45 Huy chương Vàng, 49 Huy chương Bạc và 51 Huy chương Đồng.

Quang cảnh Lễ bế mạc. (Ảnh: Ban tổ chức)

Nghi thức chuyển giao cờ của Ủy ban Paralympic châu Á. (Ảnh: Ban tổ chức)

Lễ bế mạc khép lại, thông điệp về quyền được tham gia, được tôn trọng và có cơ hội phát huy năng lực của người khuyết tật tiếp tục lan tỏa. Những thành tích tại Nagoya của các vận động viên tham dự là kết quả của quá trình tập luyện nghiêm túc, nỗ lực, ý chí vượt khó và sự đồng hành của gia đình, huấn luyện viên cùng cộng đồng xã hội.

Asian Para Games 2026 cũng khẳng định vai trò của thể thao trong việc xóa bỏ rào cản, mở rộng cơ hội hòa nhập và khơi dậy niềm tin vào khả năng của mỗi cá nhân. Hẹn gặp lại tại Doha năm 2030, kỳ Đại hội mà các vận động viên châu Á sẽ tiếp tục viết nên những câu chuyện mới về nghị lực, khát vọng và sức mạnh của tinh thần thể thao.