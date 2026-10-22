Asian Para Games 5: Các kình ngư Việt Nam khép lại ngày thi đấu

Tâm điểm chú ý ở nội dung chung kết cuối cùng trong ngày của đội tuyển bơi Việt Nam là sự góp mặt của Đỗ Thanh Hải. (Ảnh: HOÀI THU)

Dù chưa thể giành thêm huy chương, các vận động viên vẫn thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm trước những đối thủ mạnh của châu lục.

Ở chung kết 100m bơi ếch nam hạng thương tật SB7, Hồ Văn Đao về đích ở vị trí thứ năm với thành tích 1 phút 40 giây 92. Huy chương Vàng thuộc về Rahman Abdil Majid của Indonesia; Zhang Yilong của Trung Quốc giành Huy chương Bạc, còn Shahafiq bin Abdullah của Malaysia giành Huy chương Đồng.

Tiếp đó, ở nội dung 100m bơi ếch nam hạng thương tật S8, kình ngư 25 tuổi của Việt Nam tiếp tục bước vào cuộc cạnh tranh với các đối thủ mạnh đến từ Nhật Bản, Uzbekistan và Trung Quốc. Với thành tích 1 phút 21 giây 63, Hồ Văn Đao xếp thứ sáu chung cuộc.

Đỗ Thanh Hải (mũ trắng) trên đường đua xanh. (Ảnh: HOÀI THU)

Tâm điểm chú ý ở nội dung chung kết cuối cùng trong ngày của đội tuyển bơi Việt Nam là sự góp mặt của Đỗ Thanh Hải - vận động viên đã mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội, ở nội dung 100m bơi ếch nam hạng thương tật SB5.

Lần này, tranh tài ở nội dung 100m bơi ngửa nam hạng thương tật SB6, không phải nội dung sở trường, Thanh Hải kết thúc phần thi với thành tích 1 phút 46 giây 67. Ba vị trí dẫn đầu đều thuộc về các vận động viên của Trung Quốc.

Các kết quả trong tối 22/10 khép lại một ngày thi đấu nhiều nỗ lực của đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam. Ngày mai, các vận động viên Việt Nam sẽ bước vào những nội dung thi đấu cuối cùng của môn bơi tại Asian Para Games 5, hướng tới những kết quả tích cực cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam.