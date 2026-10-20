Asian Para Games 5: Ba vận động viên bơi Việt Nam vào chung kết trong ngày 20/10

Tại Nhà thi đấu Nagoya City Trade & Industry Center, vận động viên cử tạ Việt Nam Đặng Thị Linh Phượng bước vào tranh tài hạng cân 50kg nữ trước các đối thủ đến từ Trung Quốc, Uzbekistan, Kazakhstan và Nhật Bản. Nữ lực sĩ Việt Nam khởi đầu thuận lợi khi nâng thành công mức tạ 98kg ở lần cử đầu tiên. Sau đó, cô đăng ký các mức tạ 106kg và 114kg nhằm cải thiện thành tích, nhưng không thành công ở cả hai lượt cử tiếp theo.

Vận động viên Đặng Thị Linh Phượng thực hiện bài thi. Ảnh: HT.

Kết thúc phần thi, Đặng Thị Linh Phượng đạt thành tích tốt nhất 98kg, xếp thứ năm chung cuộc. Ba vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về Xiao Peiqing của Trung Quốc với 124kg, Nasiba Tashpulatova của Uzbekistan với 123kg và Lang Yurong của Trung Quốc với 113kg.

Sinh năm 1983, Đặng Thị Linh Phượng từng giành Huy chương Đồng Paralympic Rio 2016, Huy chương Vàng Asian Para Games 2018 và Huy chương Bạc tại Đại hội ở Hàng Châu năm 2023. Dù chưa đạt kết quả như mong muốn tại Nagoya, nữ lực sĩ vẫn hoàn thành phần thi trong cuộc cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh. Trong chiều 20/10, cử tạ Việt Nam tiếp tục có đại diện tranh tài khi vận động viên Châu Hoàng Tuyết Loan bước vào thi đấu hạng cân 55kg nữ.

Ở môn điền kinh, Trần Thị Thúy Hằng thi đấu chung kết ném đĩa nữ thuộc nhóm phân hạng F43/F44/F62/F64, đạt thành tích 24,86m và xếp thứ bảy chung cuộc. Huy chương Vàng thuộc về Wei Jia (Trung Quốc) với thành tích 31,92m; Lia Priyanti (Indonesia) giành Huy chương Bạc với thành tích 30,41m, còn Angelina Kolesnikova (Uzbekistan) giành Huy chương Đồng (thành tích 30,1m).

Trong khi đó, môn bơi mang đến cơ hội cạnh tranh thành tích cho các vận động viên Việt Nam. Ba kình ngư giành quyền vào chung kết trong ngày 20/10 gồm Trịnh Thị Bích Như ở hai nội dung 50m bướm và 100m tự do, Hà Văn Hiệp ở nội dung 50m ếch và Vi Thị Hằng ở nội dung 100m tự do. Các lượt chung kết dự kiến diễn ra trong buổi chiều cùng ngày (giờ Nhật Bản).

Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam Huỳnh Vĩnh Ái thăm hỏi, động viên đội tuyển bơi Người khuyết tật Việt Nam. (Ảnh: Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam)

Trước đó, trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên 19/10, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã giành hai huy chương. Lực sĩ Lê Văn Công đoạt Huy chương Bạc cử tạ hạng cân 49kg nam, còn vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Thúy giành Huy chương Đồng nội dung ném lao nữ hạng thương tật F52/F53/F54 với thành tích 12,16m.

Asian Para Games 5 diễn ra từ ngày 18 đến 24/10 tại Nhật Bản. Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự với 36 thành viên, trong đó có 21 vận động viên tranh tài ở 5 môn: điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông. Trong những ngày tiếp theo, các vận động viên Việt Nam tiếp tục hướng tới những kết quả tích cực tại đấu trường châu lục.