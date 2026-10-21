Asian Para Games 2026: Việt Nam đoạt huy chương Vàng môn bơi

(Ảnh minh họa. TTXVN phát)

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã giành thêm 1 huy chương Vàng và 1 huy chương Bạc tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026), khi hai "kình ngư" Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt lần lượt về nhất và nhì ở nội dung 100 m nam bơi ếch hạng thương tật SB5.

Thành tích của Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt mang đến tin vui cho Thể thao Người khuyết tật Việt Nam trong ngày thi đấu 21/10 tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), đồng thời khẳng định khả năng cạnh tranh của các "kình ngư" Việt Nam ở đấu trường châu lục.

Trong cuộc đua chung kết chiều 21/10, Đỗ Thanh Hải về đích với thời gian 1 phút 33 giây 91, giành ngôi vô địch. Lê Tiến Đạt xếp thứ hai với thành tích 1 phút 36 giây 63, chậm hơn đồng đội 2 giây 72. Huy chương Đồng thuộc về vận động viên Iran Rashidabadi Ali, với thời gian 1 phút 47 giây 78.

Kết quả này mang về cho Thể thao Người khuyết tật Việt Nam cú đúp huy chương ở nội dung bơi ếch nam SB5, đồng thời đánh dấu sự đổi ngôi giữa hai "kình ngư" Việt Nam so với kỳ đại hội trước.

Tại Asian Para Games 2022 tổ chức ở Hàng Châu (Trung Quốc), Lê Tiến Đạt giành huy chương Vàng, còn Đỗ Thanh Hải đoạt huy chương Bạc ở nội dung này.

Trước giờ thi đấu, Lê Tiến Đạt được kỳ vọng bảo vệ ngôi vô địch sau thành công tại Hàng Châu. Tuy nhiên, Đỗ Thanh Hải đã có màn trình diễn ấn tượng để cán đích đầu tiên, trong khi Tiến Đạt tiếp tục khẳng định năng lực cạnh tranh ở đấu trường châu lục bằng tấm huy chương Bạc.

Theo bảng kết quả tại địa điểm thi đấu, kỷ lục thế giới ở nội dung 100 m bơi ếch nam SB5 là 1 phút 24 giây 65, còn kỷ lục châu Á là 1 phút 28 giây 80. Thành tích của Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt chưa vượt các mốc kỷ lục này.

Asian Para Games 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24/10 tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản. Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự đại hội với 21 vận động viên, tranh tài ở 5 môn thể thao, gồm điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông, với mục tiêu giành huy chương và nâng cao thành tích tại đấu trường châu lục./.