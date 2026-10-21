Asian Para Games 2026: Việt Nam có huy chương vàng đầu tiên

Tối 21-10, tâm điểm chú ý của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đổ dồn về đường đua xanh, nơi có 2 vận động viên Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt thi đấu.

Đỗ Thanh Hải (ngồi bên phải) và Lê Tiến Đạt (ngồi bên trái) tại Asian Para Games 2026. Ảnh: THÁI DƯƠNG

Ở nội dung 100m bơi ếch nam hạng thương tật SB5, Đỗ Thanh Hải về nhất với thành tích 1 phút 33,91 giây, mang về tấm huy chương vàng (HCV) đầu tiên cho Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 2026. Trong khi đó, Lê Tiến Đạt cán đích thứ 2 với thời gian 1 phút 36,63 giây, giành huy chương bạc (HCB). Huy chương đồng (HCĐ) thuộc về Rashidabadi Ali (Iran) với thành tích 1 phút 47,78 giây.

Điều thú vị là tại Asian Para Games 2023, ở nội dung 100m bơi ếch nam hạng thương tật SB5, Lê Tiến Đạt giành HCV, còn Đỗ Thanh Hải đoạt HCB. Sau 3 năm, Đỗ Thanh Hải vươn lên giành HCV, còn Lê Tiến Đạt nhận HCB.

Thành tích thi đấu của Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt. Ảnh: THU HƯƠNG

Thành tích này ghi nhận sự nỗ lực luyện tập và thi đấu của Đỗ Thanh Hải và Lê Tiến Đạt trong suốt thời gian qua. Đây còn là dấu mốc đáng chú ý đối với Đỗ Thanh Hải, người từng góp mặt ở Paralympic Paris 2024.

Tính đến 18 giờ 30 phút ngày 21-10 (giờ Việt Nam), Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sở hữu 1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ, xếp thứ 18 trên bảng xếp hạng huy chương Asian Para Games 2026.

Dẫn đầu là Đoàn Trung Quốc với 107 HCV, 62 HCB, 57 HCĐ. Chủ nhà Nhật Bản xếp thứ 2 với 29 HCV, 36 HCB, 35 HCĐ; xếp thứ 3 là đoàn Uzbekistan với 28 HCV, 29 HCB, 30 HCĐ. Tại khu vực Đông Nam Á, Đoàn Thái Lan dẫn đầu với 14 HCV, 19 HCB, 29 HCĐ.