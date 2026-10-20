Asian Para Games 2026: Thể thao Việt Nam nỗ lực tranh tài trong ngày thi đấu thứ hai

Lực sĩ Châu Hoàng Tuyết Loan đã có màn trình diễn đáng ghi nhận tại nội dung 55kg nữ. Ảnh: Hoài Thu

Châu Hoàng Tuyết Loan suýt chạm tay vào huy chương

Ở môn cử tạ, đô cử Châu Hoàng Tuyết Loan đã có màn trình diễn đáng ghi nhận tại nội dung 55kg nữ. Ở tuổi 51, nữ lực sĩ Việt Nam hoàn thành thành công cả ba lần thực hiện, lần lượt chinh phục các mức tạ 98kg, 103kg và 108kg.

Tuy nhiên, thành tích này vẫn chưa đủ giúp Châu Hoàng Tuyết Loan giành huy chương. Vận động viên Kamolpan của Thái Lan đạt mức tạ 112kg, xếp thứ ba và giành huy chương đồng, hơn đại diện Việt Nam 4kg.

Ở nhóm dẫn đầu, Akidakhon của Uzbekistan giành huy chương vàng với thành tích 128kg, còn Xiao Cuijuan của Trung Quốc giành huy chương bạc với mức tạ 117kg.

Dù lỡ cơ hội bước lên bục nhận thưởng, phần thi của Châu Hoàng Tuyết Loan vẫn cho thấy sự bền bỉ và quyết tâm của nữ đô cử kỳ cựu. Việc hoàn thành cả ba lượt cử, với mức tạ tăng dần qua từng lần thực hiện, là minh chứng cho sự chuẩn bị và nỗ lực của vận động viên Việt Nam trước những đối thủ mạnh tại đại hội.

Đáng chú ý, Kamolpan mới 25 tuổi, kém Châu Hoàng Tuyết Loan tới 26 tuổi. Sự chênh lệch về tuổi tác càng làm nổi bật nghị lực của nữ lực sĩ Việt Nam khi vẫn duy trì tập luyện, thi đấu đỉnh cao và cạnh tranh sòng phẳng tại đấu trường châu lục.

Dù thiếu 4kg để giành huy chương đồng, Châu Hoàng Tuyết Loan vẫn để lại dấu ấn bằng tinh thần thi đấu kiên trì, góp phần lan tỏa hình ảnh những vận động viên người khuyết tật Việt Nam giàu nghị lực, không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân.

Thúy Hằng đã nỗ lực hoàn thành phần thi của mình. Ảnh: Hoài Thu

Điền kinh, bơi tiếp tục nỗ lực

Ở môn điền kinh, vận động viên Trần Thị Thúy Hằng thi đấu chung kết ném đĩa nữ nhóm phân hạng F43/F44/F62/F64, đạt thành tích 24,86m và xếp thứ bảy chung cuộc.

Theo kết quả của Ban tổ chức, vận động viên Wei Jia của Trung Quốc giành vị trí dẫn đầu với thành tích 31,92m. Lia Priyanti của Indonesia xếp thứ hai với 30,41m, trong khi Angelina Kolesnikova của Uzbekistan đạt 30,1m.

Trước sự cạnh tranh của các đối thủ có thành tích chuyên môn cao, Trần Thị Thúy Hằng đã nỗ lực hoàn thành nội dung thi đấu. Dù chưa thể cạnh tranh huy chương, việc góp mặt tại một giải đấu lớn của châu lục là cơ hội để vận động viên tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ thuật và hướng tới những bước tiến mới trong thời gian tới.

Trong khi đó, ở môn bơi, các kình ngư Việt Nam tiếp tục tranh tài với mục tiêu giành quyền cạnh tranh huy chương. Trong buổi sáng, ba vận động viên Việt Nam giành quyền vào chung kết các nội dung thi đấu trong ngày.

Cụ thể, Trịnh Thị Bích Như góp mặt ở hai nội dung 50m bướm và 100m tự do; Hà Văn Hiệp thi đấu chung kết nội dung 50m ếch, còn Vi Thị Hằng giành quyền vào chung kết 100m tự do.

Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam Huỳnh Vĩnh Ái thăm hỏi, động viên đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam. Ảnh: Đoàn TTNKT Việt Nam.

Việc có các vận động viên góp mặt ở vòng chung kết tạo thêm cơ hội để đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam cạnh tranh thành tích, đồng thời khẳng định sự nỗ lực của các tuyển thủ trong quá trình chuẩn bị cho đại hội.

Sau những kết quả đạt được trong ngày thi đấu đầu tiên, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tiếp tục bước vào ngày tranh tài thứ hai với tinh thần quyết tâm cao. Dù kết quả ở từng nội dung còn khác nhau, các vận động viên đều thể hiện ý chí vượt khó, nỗ lực phát huy khả năng và khát vọng cống hiến tại sân chơi thể thao lớn của châu Á.

Asian Para Games 2026 là dịp để các vận động viên Việt Nam kiểm chứng năng lực, tích lũy kinh nghiệm và tiếp tục khẳng định vị thế của thể thao người khuyết tật nước nhà. Những nỗ lực trên đường đua, sân đấu và sàn cử tạ không chỉ hướng tới thành tích mà còn lan tỏa tinh thần thể thao, nghị lực và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam.