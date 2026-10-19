ASIAN Para Games 2026: Thắp lửa nghị lực, lan tỏa khát vọng

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự Lễ khai mạc ASIAN Para Games 5. Ảnh: BTC

Dự buổi lễ có Nhật hoàng Naruhito cùng vợ chồng Hoàng Thái tử Akishino; ông Ōmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; ông Ichiro Hirosawa, Thị trưởng thành phố Nagoya, Phó Trưởng ban Tổ chức; ông Majid Rashed, Chủ tịch Ủy ban Paralympic châu Á (APC).

Với chủ đề “WABI - We Are Beautiful Individuals” (Mỗi người đều có vẻ đẹp riêng), lễ khai mạc truyền tải thông điệp tôn vinh giá trị của mỗi cá nhân, đề cao sự tôn trọng khác biệt và khẳng định sức mạnh kết nối của thể thao.

Nhật hoàng Naruhito cùng vợ chồng Hoàng Thái tử Akishino tới tham dự buổi lễ. Ảnh: BTC

Lấy cảm hứng từ tinh thần thẩm mỹ truyền thống Nhật Bản, đặc biệt là văn hóa trà đạo, chương trình nghệ thuật mang đến góc nhìn sâu sắc về vẻ đẹp của con người trong sự đa dạng. Thông qua âm nhạc, vũ đạo, ngôn ngữ hình thể và các hình thức biểu diễn đậm bản sắc tỉnh Aichi, chương trình tạo nên sự giao thoa giữa văn hóa truyền thống và tinh thần thể thao đương đại.

Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của nghệ sĩ múa, biên đạo Kaiji Moriyama, các tiết mục hướng khán giả đến việc nhìn nhận con người từ năng lực, phẩm giá và những đóng góp cho cộng đồng, thay vì những khác biệt về thể chất, quốc tịch hay văn hóa. Qua đó, lễ khai mạc khẳng định mỗi người đều có giá trị riêng và xứng đáng được tôn trọng, trao cơ hội phát huy khả năng của mình.

Trước lễ khai mạc, ngọn lửa Đại hội được hợp nhất từ các nguồn lửa tại 31 địa phương thuộc tỉnh Aichi, sau đó rước qua nhiều địa điểm tại Nagoya và khu vực lân cận. Ảnh: BTC

Ngọn lửa được thiết kế bùng lên dần bằng kỹ thuật gắn với nghề gốm truyền thống, biểu trưng cho ý chí, nghị lực và khát vọng vượt qua giới hạn của các vận động viên. Ảnh: BTC

Một trong những điểm nhấn của lễ khai mạc là nghi thức thắp đài lửa Đại hội. Ảnh: BTC

Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức thắp đài lửa Đại hội. Công trình được chế tác từ đất của ba vùng sản xuất gốm nổi tiếng tại tỉnh Aichi, gồm Seto, Tokoname và Sanshu, với sự tham gia của các nghệ nhân và người dân địa phương. Ngọn lửa được thiết kế bùng lên dần bằng kỹ thuật gắn với nghề gốm truyền thống, tượng trưng cho ý chí, nghị lực và khát vọng vượt qua giới hạn của các vận động viên.

Trước đó, ngọn lửa Đại hội được hợp nhất từ các nguồn lửa tại 31 địa phương thuộc tỉnh Aichi, sau đó rước qua nhiều địa điểm tại Nagoya và khu vực lân cận. Hoạt động thể hiện sự chung sức của địa phương chủ nhà trong việc chào đón các đoàn thể thao, đồng thời gửi gắm mong muốn kết nối các quốc gia, dân tộc thông qua tinh thần thể thao.

Ông Ōmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi, Trưởng ban Tổ chức Đại hội phát biểu khai mạc. Ảnh: BTC

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Ōmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi, Trưởng ban Tổ chức Đại hội nhấn mạnh, ý nghĩa của ASIAN Para Games vượt ra ngoài những cuộc tranh tài và kết quả thắng thua. Đại hội góp phần nâng cao nhận thức về tính đa dạng, thúc đẩy sự thấu hiểu và hướng tới một xã hội hòa nhập, nơi mọi người tôn trọng sự khác biệt, hỗ trợ lẫn nhau và cùng chung sống.

Với khẩu hiệu “Imagine One Heart - Chung một trái tim”, ông Ōmura Hideaki kêu gọi các vận động viên, khán giả, người dân, tình nguyện viên và lực lượng tổ chức cùng chung tay tạo nên một kỳ Đại hội đáng nhớ. Theo ông, những cảm xúc được khơi dậy qua các cuộc tranh tài cần được chuyển hóa thành nhận thức và hành động thiết thực, để mỗi người đều được tôn trọng, có cơ hội phát huy năng lực và đóng góp cho xã hội.

Ông Majid Rashed, Chủ tịch Ủy ban Paralympic châu Á phát biểu. Ảnh: BTC

Cùng quan điểm đó, ông Majid Rashed, Chủ tịch Ủy ban Paralympic châu Á khẳng định ASIAN Para Games là dịp tôn vinh tài năng, nghị lực và khát vọng vươn lên của các vận động viên người khuyết tật trên khắp châu lục. Mỗi vận động viên mang theo một câu chuyện riêng, nhưng đều gặp nhau ở niềm đam mê thể thao, ý chí vượt khó và mong muốn khẳng định giá trị bản thân.

Theo ông Majid Rashed, Đại hội không chỉ tạo cơ hội để các vận động viên gặp gỡ, giao lưu và tranh tài, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực của thể thao. Nỗ lực trên sân đấu có thể truyền cảm hứng cho cộng đồng, thúc đẩy sự thấu hiểu, xóa bỏ định kiến và mở rộng cơ hội để người khuyết tật phát huy năng lực, đóng góp cho xã hội.

Những thông điệp được truyền tải trong lễ khai mạc cũng là định hướng xuyên suốt ASIAN Para Games 2026. Giá trị của Đại hội không chỉ được đo bằng số lượng huy chương hay những kỷ lục được thiết lập, mà còn nằm ở khả năng thay đổi nhận thức, khơi dậy sự đồng cảm và thúc đẩy một môi trường bình đẳng, hòa nhập hơn cho người khuyết tật.

ASIAN Para Games 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24-10 tại Aichi-Nagoya, quy tụ các đoàn thể thao của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, tranh tài ở 18 môn thể thao.

Tham dự Đại hội, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam có 36 thành viên, do ông Nguyễn Trọng Hổ, Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam làm Trưởng đoàn. Đoàn có 21 vận động viên thi đấu chính thức ở 5 môn gồm điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông, cùng đội ngũ huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn, y tế và lực lượng hỗ trợ.

Vận động viên Võ Thanh Tùng, chủ nhân Huy chương bạc Paralympic Rio 2016, được lựa chọn cầm cờ dẫn đầu Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam trong lễ diễu hành. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng quyết tâm thi đấu cao nhất, các vận động viên Việt Nam đặt mục tiêu phát huy thế mạnh ở từng nội dung, nỗ lực giành thành tích tốt, trong đó điền kinh, bơi và cử tạ được kỳ vọng đóng góp huy chương.