Asian Para Games 2026: Nguyễn Thị Ngọc Thúy tiếp tục lập công cho TTVN

Ngọc Thuý mang về thêm 1 tấm HCĐ cho đoàn Thể thao Việt Nam. Ảnh: Đoàn TTNKT Việt Nam

Đây là tấm HCĐ thứ hai của cô tại đại hội năm nay, sau thành công ở nội dung Ném lao nữ.

Ở chung kết Ném đĩa nữ hạng F54, Nguyễn Thị Ngọc Thúy đạt thành tích 14,65m, xếp thứ ba chung cuộc. Nữ VĐV Việt Nam có cùng thành tích với Elnaz Darabian của Iran nhưng được xếp trên đối thủ theo kết quả phân hạng của Ban tổ chức. HCV ở nội dung này thuộc về VĐV Suvarna Raj của Ấn Độ với thành tích 15,66m, trong khi Shahla Hadidi của Iran giành HCB với 15,45m.

Trước đó, ngày 19/10, Nguyễn Thị Ngọc Thúy đã giành HCĐ nội dung Ném lao nữ nhóm hạng thương tật F52/F53/F54. Sau 6 lượt ném, cô đạt thành tích tốt nhất 12,16m, tương đương 469 điểm Raza, đứng thứ ba sau hai VĐV Iran là Elham Salehi và Masoumeh Tourani.

Nguyễn Thị Ngọc Thúy là gương mặt giàu thành tích của Điền kinh Người khuyết tật Việt Nam, từng đóng góp nhiều huy chương tại các giải đấu khu vực và quốc tế. Tại ASEAN Para Games 12 diễn ra ở Campuchia năm 2023, Ngọc Thúy giành HCV ném đĩa nữ hạng F54 với thành tích 14,43m.

Đến tháng 6/2025, cô tiếp tục khẳng định năng lực khi giành HCĐ nội dung Ném đĩa nữ hạng F54 tại Giải Điền kinh Người khuyết tật thế giới (WPA Grand Prix) ở Tunisia với thành tích 14,58m. Đặc biệt, tại ASEAN Para Games 13 tổ chức ở Thái Lan hồi đầu năm nay, Ngọc Thúy thi đấu nổi bật khi giành HCV Ném đĩa nữ hạng F54 với thành tích 15,30m, phá kỷ lục đại hội 14,43m. Cô còn giành thêm HCB nội dung Đẩy tạ nữ cùng hạng thương tật với thành tích 5,29m.

Từ những thành công ở đấu trường Đông Nam Á đến việc giành huy chương tại giải điền kinh quốc tế, Ngọc Thúy cho thấy sự ổn định về chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu ở các nội dung dành cho VĐV khuyết tật.

Tại Asian Para Games 2026, trước sự cạnh tranh của nhiều đối thủ mạnh hàng đầu châu lục, nữ tuyển thủ Việt Nam tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh khi giành hai tấm HCĐ ở các nội dung Ném lao và Ném đĩa. Hai tấm huy chương của Nguyễn Thị Ngọc Thúy không chỉ góp phần vào thành tích chung của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 2026 mà còn là dấu ấn đáng tự hào trong hành trình thi đấu quốc tế của nữ VĐV Điền kinh Việt Nam.

Với tấm HCĐ ném đĩa của Nguyễn Thị Ngọc Thúy, đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành ít nhất 5 huy chương tại Asian Para Games 2026, gồm 1 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ.