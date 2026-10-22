Asian Para Games 2026: Nguyễn Thị Ngọc Thúy giành huy chương đồng thứ 2

Ngày 22-10, tại sân vận động điền kinh Nagoya City Mizuho Park (Nhật Bản), Nguyễn Thị Ngọc Thúy đạt thành tích tốt nhất 14,65m sau 6 lần thực hiện bài thi nội dung ném đĩa nữ hạng thương tật F54, xếp thứ 3 chung cuộc và giành huy chương đồng. Giành huy chương vàng ở nội dung này là Raj Suvarna của Ấn Độ với thành tích 15,66m. Trong khi đó, Hadidi Shahla của Iran giành huy chương bạc với thành tích 15,45m.

Nguyễn Thị Ngọc Thúy nhận thưởng nóng sau thành tích giành huy chương đồng nội dung ném đĩa nữ hạng thương tật F54. Ảnh: HOÀI THU

Đây là tấm huy chương đồng thứ 2 của Nguyễn Thị Ngọc Thúy tại Asian Para Games 2026. Trước đó, tấm huy chương đồng đầu tiên mà Nguyễn Thị Ngọc Thúy giành được đến ở nội dung ném lao nữ hạng thương tật F52/F53/F54.

Cũng tại môn điền kinh, vận động viên Nguyễn Thị Hải thi đấu chung kết đẩy tạ nữ nhóm hạng thương tật F55/F56/F57. Với thành tích 8,59m, tương ứng 708 điểm Raza, Nguyễn Thị Hải xếp thứ 7 chung cuộc.

Ở nội dung ném lao nam hạng thương tật F33/F34, Nguyễn Viết Đại đạt thành tích 21,26m, xếp thứ 5. Trong khi đó, trên đường chạy 400m nam hạng thương tật T11 dành cho vận động viên khiếm thị, Nguyễn Ngọc Hiệp về đích với thời gian 54 giây 52 ở lượt chạy vòng loại, qua đó giành quyền vào chung kết.

Tại môn bơi, kình ngư Đỗ Thanh Hải tiếp tục tranh tài ở nội dung 100m bơi ếch nam hạng thương tật SB6. Anh đạt thành tích 1 phút 33,28 giây, xếp cuối lượt bơi của mình nhưng vẫn giành quyền vào chung kết. Trong khi đó, vận động viên Hồ Văn Đao giành quyền vào thẳng chung kết tranh tài ở các nội dung 100m ếch nam hạng thương tật SB7 và 100m ếch nam hạng thương tật S8.

Tính đến 13 giờ 30 phút ngày 22-10 (giờ Việt Nam), Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam sở hữu 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng, tạm đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng huy chương Asian Para Games 2026.