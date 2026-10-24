Asian Para Games 2026: Lê Văn Công cùng đồng đội tranh tài trong ngày bế mạc

Đây là nội dung thi đấu cuối cùng của đoàn Việt Nam tại đại hội. Ba đô cử Lê Văn Công, Nguyễn Bình An và Châu Hoàng Tuyết Loan sẽ tranh tài với mục tiêu giành thêm huy chương trước khi Asian Para Games 2026 khép lại.

Lê Văn Công cùng đồng đội khép lại chương trình thi đấu tại Asian Para Games 2026 trong sáng 24/10.

Theo lịch thi đấu, lúc 7h40 ngày 24/10 (giờ Việt Nam), ba đô cử Lê Văn Công, Nguyễn Bình An và Châu Hoàng Tuyết Loan sẽ tham gia tranh tài ở nội dung đồng đội hạng 158kg. Đây là nội dung thi đấu cuối cùng của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games lần thứ 5, diễn ra ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

Trong số ba vận động viên, Lê Văn Công là gương mặt giàu kinh nghiệm, từng giành Huy chương Vàng Paralympic Rio 2016. Tại Asian Para Games 2026, anh đã giành Huy chương Bạc hạng cân 49kg nam, mang về tấm huy chương đầu tiên cho đoàn Việt Nam. Cùng với Nguyễn Bình An và Châu Hoàng Tuyết Loan, Lê Văn Công sẽ tiếp tục thi đấu để cạnh tranh huy chương trong ngày cuối cùng của đại hội.

Trước đó, ngày 23/10, các đội tuyển bơi và điền kinh Việt Nam đã hoàn thành chương trình thi đấu. Dù góp mặt ở nhiều nội dung chung kết, các vận động viên Việt Nam không giành thêm huy chương.

Đỗ Thanh Hải giành Huy chương Vàng Asian Para Games đầu tiên trong sự nghiệp bơi lội kéo dài hơn 16 năm của anh.

Ở môn bơi, Đỗ Thanh Hải tham dự hai nội dung chung kết. Tại cự ly 400m tự do nam hạng S6, anh đạt thành tích 5 phút 49 giây 32, xếp thứ 6 trong số 8 vận động viên. Ở nội dung 50m tự do nam cùng hạng thương tật, Thanh Hải hoàn thành phần thi sau 35 giây 79, xếp thứ 8 chung cuộc.

Trước đó, Đỗ Thanh Hải đã giành Huy chương Vàng nội dung 100m bơi ếch nam hạng SB5 ngày 21/10, mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam. Cùng nội dung này, đồng đội Lê Tiến Đạt giành Huy chương Bạc.

Ở chung kết 50m tự do nữ hạng S6, Trịnh Thị Bích Như đạt thành tích 38 giây 88, xếp thứ tư chung cuộc. Trong khi đó, Võ Thanh Tùng kết thúc chung kết 50m bơi ngửa nam hạng S5 ở vị trí thứ 7 với thời gian 43 giây 98.

Ở môn điền kinh, Nguyễn Ngọc Hiệp là vận động viên cuối cùng của Việt Nam tham dự chung kết nhảy xa nam hạng T11 dành cho người khiếm thị. Với thành tích 5,16m, Ngọc Hiệp xếp thứ tư chung cuộc, không giành được huy chương.

Về thành tích huy chương, theo thống kê sau ngày thi đấu 23/10, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tạm đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp với 5 huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng.

Năm huy chương của Việt Nam thuộc về Đỗ Thanh Hải (Huy chương Vàng 100m bơi ếch nam SB5), Lê Tiến Đạt (Huy chương Bạc 100m bơi ếch nam SB5), Lê Văn Công (Huy chương Bạc cử tạ 49kg nam) và Nguyễn Thị Ngọc Thúy với 2 Huy chương Đồng ở các nội dung ném lao và ném đĩa.

Trên bảng tổng sắp huy chương, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với 204 Huy chương Vàng, 115 Huy chương Bạc và 108 Huy chương Đồng. Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai, trong khi Uzbekistan xếp thứ ba. Thái Lan là đoàn thể thao Đông Nam Á có vị trí cao nhất ở thời điểm này, hạng 7.

Asian Para Games 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24/10 tại Nhật Bản, với sự tham gia của các vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn thể thao. Đoàn Việt Nam có 21 vận động viên thi đấu ở 5 môn gồm bơi, điền kinh, cử tạ, bóng bàn và cầu lông.