Asian Para Games 2026 khởi động hành trình rước đuốc

Sự kiện thể thao lớn nhất châu lục dành cho người khuyết tật sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 24/10, quy tụ khoảng 4.000 VĐV đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn thể thao với 492 bộ huy chương.

Người vinh dự chạy những bước đầu tiên trong hành trình rước đuốc tại thành phố Okazaki (tỉnh Aichi) là Yoshimi Kaji – VĐV từng đại diện Nhật Bản thi đấu môn Canoeing tại Paralympic Tokyo 2020. Theo kế hoạch, ngọn lửa thiêng sẽ đi qua nhiều địa phương của tỉnh Aichi, trong đó có hai thành phố Kariya và Inuyama. Đến ngày 15/10, ngọn lửa từ 31 địa phương trong tỉnh sẽ được hợp nhất tại thủ phủ Nagoya, trước khi kết thúc hành trình tại Công viên Meijo vào ngày 17/10, một ngày trước lễ khai mạc.

Asian Para Games 2026 đánh dấu lần đầu tiên Nhật Bản đăng cai một kỳ đại hội thể thao người khuyết tật cấp châu lục, nối tiếp ngay sau Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026. Các nội dung thi đấu được tổ chức chủ yếu tại tỉnh Aichi và một phần tại tỉnh Shizuoka.

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội lần này có 36 thành viên, do Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Nguyễn Trọng Hổ làm Trưởng đoàn. Trọng trách tranh huy chương được đặt lên vai 21 VĐV thi đấu ở 5 môn: Điền kinh (7 người), Bơi (7 người), Cử tạ (4 người), Bóng bàn (2 người) và Cầu lông (1 người).

Theo lịch trình, tối 10/10, đoàn Thể thao Việt Nam rời Thành phố Hồ Chí Minh lên đường sang Nhật Bản. Từ ngày 12 - 16/10, các tuyển thủ sẽ tiến hành phân loại thương tật quốc tế, tham dự họp chuyên môn kỹ thuật và tập luyện làm quen với điều kiện thi đấu tại địa phương.

Lễ thượng cờ của đoàn Thể thao Việt Nam dự kiến tổ chức vào chiều 16/10. Ngay sau lễ khai mạc (tối 18/10), các VĐV sẽ chính thức bước vào vòng tranh tài nỗ lực thi đấu hết mình để mang vinh quang về cho Tổ quốc trước khi Đại hội bế mạc vào ngày 24/10.