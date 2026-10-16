Asian Para Games 2026: Hai tay vợt Việt Nam khởi đầu đầy thách thức

Ngày 16/10, hai tay vợt Nguyễn Thị Hoa Phượng và Phạm Minh Tuấn đều để thua 0-3 trước các đối thủ thuộc nhóm 10 tay vợt hàng đầu thế giới trong ngày ra quân môn Bóng bàn tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026) diễn ra tại Nhật Bản.

Dù lễ khai mạc đại hội đến ngày 18/10 mới chính thức diễn ra, nhưng môn Bóng bàn đã bắt đầu tranh tài từ ngày 16/10 tại nhà thi đấu Sky Hall ở thành phố Toyota, tỉnh Aichi, Nhật Bản. Đây là một trong những môn thi đấu sớm của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại đại hội.

Ở nội dung đơn nữ hạng 9-bảng B, tay vợt Nguyễn Thị Hoa Phượng đối đầu với Baby Sahana Ravi của Ấn Độ. Trước đối thủ có trình độ chuyên môn cao, tay vợt Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ, lần lượt thua các ván với tỷ số 6-11, 5-11 và 4-11.

Theo bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng bàn quốc tế (ITTF), Baby Sahana Ravi hiện đứng thứ 10 thế giới ở nội dung đơn nữ hạng 9. Tay vợt 21 tuổi từng vươn lên vị trí thứ 7 thế giới hồi tháng 5/2026 và giành nhiều huy chương tại các giải đấu quốc tế, trong đó có Huy chương Bạc đơn nữ hạng 9 tại giải Liên đoàn Bóng bàn quốc tế World Para Future Aktobe 2026.

Nguyễn Thị Hoa Phượng là gương mặt giàu kinh nghiệm của Bóng bàn Người khuyết tật Việt Nam, từng tham dự nhiều giải đấu khu vực và châu lục. Tuy nhiên, việc chạm trán một đối thủ thuộc nhóm dẫn đầu thế giới ngay trận mở màn đã đặt ra thử thách lớn đối với tay vợt Việt Nam.

Ở nội dung đơn nam hạng 8-bảng B, Phạm Minh Tuấn cũng không thể vượt qua Hayuma Abe của nước chủ nhà Nhật Bản. Tay vợt Việt Nam lần lượt thua 6-11, 4-11 và 7-11, qua đó nhận thất bại chung cuộc 0-3.

Hayuma Abe hiện đứng thứ 6 thế giới ở nội dung đơn nam hạng 8, từng vươn lên vị trí thứ 2 thế giới hồi tháng 5/2026. Tay vợt Nhật Bản còn giành Huy chương Đồng đơn nam tại Giải vô địch Bóng bàn Người khuyết tật châu Á 2025. Trong năm 2026, Abe tiếp tục đạt thành tích đáng chú ý với chức vô địch Liên đoàn Bóng bàn quốc tế World Para Future Gold Coast và Huy chương Bạc tại Liên đoàn Bóng bàn quốc tế World Para Elite Spokane.

Trong khi đó, Phạm Minh Tuấn từng nhiều lần góp mặt trong đội tuyển Bóng bàn Người khuyết tật Việt Nam tham dự các giải đấu quốc tế, trong đó có Asian Para Games 2023 và ASEAN Para Games.

Như vậy, cả hai đại diện của Bóng bàn Người khuyết tật Việt Nam đều chưa có được chiến thắng trong ngày thi đấu đầu tiên. Kết quả này cho thấy thách thức không nhỏ đối với các tay vợt Việt Nam khi phải cạnh tranh với những đối thủ có thứ hạng cao và thành tích quốc tế nổi bật.

Tại Asian Para Games 2026, Bóng bàn Người khuyết tật Việt Nam chỉ có hai vận động viên là Nguyễn Thị Hoa Phượng và Phạm Minh Tuấn, cùng tham dự theo suất đặc cách. Môn Bóng bàn Người khuyết tật được chia thành các hạng thi đấu căn cứ vào mức độ ảnh hưởng của khuyết tật đến khả năng vận động.

Các hạng từ 1 đến 5 dành cho vận động viên thi đấu trên xe lăn, trong khi các hạng từ 6 đến 10 dành cho vận động viên thi đấu ở tư thế đứng. Các trận đấu áp dụng thể thức 5 ván, bên thắng 3 ván giành chiến thắng chung cuộc.

Theo lịch của Ban tổ chức, vòng bảng môn bóng bàn tiếp tục diễn ra ngày 17/10 tại nhà thi đấu Sky Hall Toyota, với hai phiên thi đấu từ 7h30 - 10h30 và từ 13h00-19h00 theo giờ Việt Nam. Đây là khung giờ chung của môn bóng bàn; đối thủ và giờ thi đấu cụ thể của Nguyễn Thị Hoa Phượng và Phạm Minh Tuấn ở lượt tiếp theo hiện chưa được xác định.

Sau hai ngày thi đấu vòng bảng 16 và 17/10, môn bóng bàn tạm nghỉ ngày 18/10 trước khi các cuộc tranh tài tiếp tục từ ngày 19 - 23/10./.