Asian Para Games 2026: Giải mã kỹ thuật chế tạo xe lăn cho các VĐV

Đoàn TTNKT Việt Nam. Ảnh minh họa: Đoàn TTNKT Việt Nam

Theo các chuyên gia kỹ thuật trong lĩnh vực thiết bị Thể thao Người khuyết tật tại Nhật Bản, điểm khác biệt căn bản đầu tiên nằm ở quy trình sản xuất. Nếu xe lăn phục vụ đời sống thường nhật có thể hoàn thiện đại trà trong khoảng một tháng, thì một chiếc xe lăn thi đấu đòi hỏi thời gian chế tạo thủ công riêng biệt kéo dài khoảng 8 tháng. Mọi thông số, từ kích thước khung xe, tư thế ngồi đến góc phát lực, đều được điều chỉnh cá nhân hóa theo thể trạng và yêu cầu riêng của từng VĐV.

Đặc điểm nhận dạng rõ nét nhất của xe lăn thể thao là góc nghiêng giữa bánh xe và mặt đất. Góc nghiêng này thay đổi rõ rệt tùy theo yêu cầu vận động của từng bộ môn. Cụ thể, như ở môn Điền kinh, bánh xe được thiết kế nghiêng khoảng 11 độ. Góc mở hẹp này giúp xe tối ưu hóa tốc độ trên đường chạy thẳng, giảm lực cản lăn và hỗ trợ VĐV truyền lực đẩy hiệu quả nhất. Trong khi đó, ở môn Bóng rổ và Cầu lông, độ nghiêng của bánh xe tăng lên khoảng 18 độ, tạo độ bám đường và hỗ trợ các pha xoay chuyển thân xe đột ngột.

Bên cạnh góc bánh xe, trọng lượng là yếu tố mang tính sống còn đối với thành tích thi đấu. Trong các cuộc đua điền kinh cự ly dài hay những pha bóng đòi hỏi bứt tốc và phanh gấp liên tục như quần vợt, một chiếc xe quá nặng sẽ làm suy giảm nhanh chóng thể lực của tuyển thủ. Riêng đối với môn cầu lông, nhằm bảo đảm độ ổn định khi VĐV ngả người thực hiện các cú đập cầu, đuôi xe thường được lắp thêm hai bánh xe phụ chống lật phía sau.

Về chu kỳ sử dụng, các VĐV thường nâng cấp hoặc thay mới xe thi đấu sau mỗi 1 đến 2 năm tùy thuộc vào mức độ hao mòn cơ học. Quá trình làm quen với thiết bị mới thường được hoàn tất trước các giải đấu lớn khoảng một năm, tuyệt đối tránh việc thay đổi thiết bị ngay sát ngày thi đấu.

Việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào cải tiến trang thiết bị thi đấu được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tối đa cho các VĐV phát huy trọn vẹn năng lực tại các đấu trường đỉnh cao như Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á (Asian Para Games) Aichi - Nagoya, qua đó góp phần lan tỏa mạnh mẽ hơn sức hút của phong trào Thể thao Người khuyết tật đến xã hội.