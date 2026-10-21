Asian Para Games 2026: Đoàn Việt Nam quyết giành HCV đầu tiên

Vận động viên Lê Tiến Đạt trên đường bơi. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Tại Asian Para Games 2022 ở Hàng Châu (Trung Quốc), Lê Tiến Đạt từng giành HCV nội dung 100m nam bơi ếch hạng SB5, trong khi người đồng đội của anh là Đỗ Thanh Hải đoạt HCB. Tấm HCV của Tiến Đạt cũng là tấm HCV duy nhất của Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại kỳ đại hội trước.

Trở lại đấu trường châu lục lần này, “kình ngư” Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục phát huy thế mạnh ở nội dung sở trường. Cuộc tranh tài ngày 21/10 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh đoàn Việt Nam vẫn đang tìm kiếm tấm HCV đầu tiên.

Ngoài Lê Tiến Đạt, đội tuyển Bơi Người khuyết tật Việt Nam còn có Võ Thanh Tùng thi đấu nội dung 100m nam bơi ếch hạng SB4, Vi Thị Hằng ở nội dung 50m nữ bơi bướm hạng S7, Trịnh Thị Bích Như ở nội dung 100m bơi ếch nữ hạng SB5 và Hồ Văn Đao ở các nội dung 50m, 100m tự do nam hạng S8. Các nội dung chung kết môn bơi dự kiến diễn ra từ 15h00 ngày 21/10 (theo giờ Việt Nam).

Ở môn Điền kinh, 3 VĐV Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Thị Kiều và Trương Bích Vân tranh tài tại chung kết Ném đĩa nữ các hạng F56/F57. Đây cũng là cơ hội để đoàn Việt Nam cạnh tranh thêm huy chương.

Trước đó, ngày 20/10, Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam Huỳnh Vĩnh Ái đã tới thăm, động viên các tuyển thủ bơi tại Nagoya, tiếp thêm tinh thần cho các VĐV trước những nội dung thi đấu quan trọng.

Sau hai ngày thi đấu chính thức của Asian Para Games 2026, Đoàn Việt Nam giành 1 HCB và 1 HCĐ, tạm đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương. Người mang về cho Việt Nam tấm HCB tính đến thời điểm này là lực sĩ Lê Văn Công ở hạng cân 49kg nam môn Cử tạ. Trong cuộc tranh tài ngày 19/10, anh nâng thành công mức tạ 171kg, xếp sau đô cử Qarada Omar của Jordan. HCĐ còn lại do VĐV Nguyễn Thị Ngọc Thúy giành được ở nội dung Ném lao - môn Điền kinh.

Hiện Trung Quốc tiếp tục bứt phá mạnh mẽ ở ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương Asian Para Games 2026, với 77 HCV, 47 HCB và 36 HCĐ. Trong khi đó, Nhật Bản đã vượt qua Uzbekistan để giành vị trí thứ hai toàn đoàn với 18 HCV, 22 HCB và 29 HCĐ.