Asian Para Games 2026: Đoàn Việt Nam có HCV đầu tiên

Vòng 5 V.League 2026/27 diễn ra từ ngày 22 đến 25.10 với nhiều cuộc đối đầu đáng chú ý. Sau khi vươn lên dẫn đầu với 10 điểm, Ninh Bình phải đối mặt thử thách từ Công an TP.HCM, trong khi ĐKVĐ Công an Hà Nội cũng quyết tâm trở lại cuộc đua sau thất bại ở vòng trước.