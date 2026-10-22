Asian Para Games 2026: Đoàn Việt Nam có HCV đầu tiên
Ngày 21/10/2026 - ngày thi đấu chính thức thứ ba tại Asian Para Games 2026, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam có tấm HCV đầu tiên và tấm HCB, ở nội dung 100m nam bơi ếch hạng SB5. Với tấm HCV của VĐV Đỗ Thanh Hải và HCB của VĐV Lê Tiến Đạt, đoàn Việt Nam tạm xếp thứ 18 trên bảng tổng sắp huy chương. Đoàn thể thao người khuyết tật Trung Quốc tiếp tục đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với 107 HCV, 62 HCB và 57HCĐ; đoàn Uzbekistan đứng thứ hai, chủ nhà Nhật Bản đứng thứ ba,...
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/asian-para-games-2026-doan-viet-nam-co-hcv-dau-tien-post1396353.html