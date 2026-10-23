Asian Para Games 2026: Đoàn Trung Quốc vẫn đứng đầu bảng tổng sắp huy chương

Kết thúc ngày thi đấu 22/10/2026 tại Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026), đoàn thể thao Việt Nam tạm thời đứng thứ 19 với 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 2 huy chương Đồng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Trung Quốc tiếp tục đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với 150 huy chương Vàng, 79 huy chương Bạc và 85 huy chương Đồng; đoàn chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai, đoàn Uzbekistan đứng thứ ba…/.