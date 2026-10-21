Asian Para Games 2026: Đoàn Trung Quốc đứng đầu bảng tổng sắp huy chương
Ngày 20/10/2026 tại Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026), đoàn thể thao người khuyết tật Trung Quốc tiếp tục đứng đầu bảng tổng sắp huy chương với 70 HCV, 44 HCB và 35 HCĐ; đoàn Uzbekistan đứng thứ hai với 17 HCV, 21 HCB và 18 HCĐ.
Ngày thi đấu chính thức thứ hai của Asian Para Games 2026, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam chưa giành thêm được huy chương, tạm xếp thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/asian-para-games-2026-doan-trung-quoc-dung-dau-bang-tong-sap-huy-chuong-post1396049.html