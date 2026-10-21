Asian Para Games 2026: Đoàn Trung Quốc đứng đầu bảng tổng sắp huy chương

Real Madrid muốn 6 CLB Premier League từng tham gia dự án Super League chia sẻ chi phí với tổng số tiền có thể lên tới 80 triệu euro. Vụ việc có nguy cơ kéo những đội bóng Anh vào một cuộc tranh chấp pháp lý mới, hơn 5 năm sau khi họ đồng loạt rút lui.