Asian Para Games 2026: Đoàn Indonesia ở vị trí thứ tám toàn đoàn

Nghệ sĩ biểu diễn tại lễ bế mạc Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á ở Nagoya, Nhật Bản ngày 24/10/2026. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia giành tổng cộng 73 huy chương, trong khi mục tiêu ban đầu là 7 HCV, 8 HCB và 17 HCĐ, đồng thời hoàn thành mục tiêu nằm trong nhóm 10 đoàn dẫn đầu.

Tấm HCV cuối cùng của Indonesia đến từ đội boccia hỗn hợp BC1/BC2, sau khi thắng Thái Lan 11-3 trong trận chung kết ngày 24/10.

Boccia trở thành môn đóng góp nhiều HCV nhất cho Indonesia với 4 HCV. Điền kinh người khuyết tật, cầu lông người khuyết tật và bơi người khuyết tật mỗi môn mang về 3 HCV. Hai HCV còn lại đến từ xe đạp người khuyết tật và bóng bàn người khuyết tật.

Trong ngày thi đấu cuối, Indonesia còn giành thêm 1 HCB ở nội dung cử tạ đồng đội hỗn hợp.

Trên bảng tổng sắp, Indonesia đứng ngay sau Thái Lan, đoàn xếp thứ bảy với 19 HCV, 40 HCB và 66 HCĐ. Trung Quốc đứng đầu với 207 HCV, tiếp theo là Nhật Bản 64 HCV và Uzbekistan 45 HCV.

Dù vượt mục tiêu đề ra, thành tích của Indonesia tại Nagoya vẫn thấp hơn Asian Para Games Hàng Châu 2022, khi đoàn đứng thứ năm với 29 HCV, 30 HCB và 37 HCĐ.

Tại Asian Para Games 2026, Indonesia cử 103 vận động viên tranh tài ở 12 môn. Cờ vua người khuyết tật, một trong những môn từng mang về nhiều HCV cho Indonesia, không được tổ chức tại kỳ đại hội lần này.