Asian Para Games 2026: Đô cử Việt Nam tăng tốc trước giờ G

Sau khi hoàn thành công tác phân loại thương tật theo quy định của Ủy ban Paralympic châu Á (APC), đội tuyển Cử tạ Người khuyết tật Việt Nam đã bước vào các buổi tập tại Nhật Bản nhằm làm quen với điều kiện thi đấu, kiểm tra phong độ và hoàn thiện những yếu tố chuyên môn trước thềm Đại hội.

Theo thông tin từ Tổng thư ký Ủy ban Paralympic Việt Nam Trần Đức Thọ, trong ngày 15/10, cả 4 tuyển thủ gồm Lê Văn Công (hạng 49kg nam), Nguyễn Bình An (54kg nam), Đặng Thị Linh Phượng (50kg nữ) và Châu Hoàng Tuyết Loan (55kg nữ) đều tích cực tập luyện. Đây là những gương mặt được kỳ vọng sẽ mang về thành tích cho đoàn Việt Nam tại kỳ Đại hội năm nay. Trong đó, Lê Văn Công tiếp tục là một trong những niềm hy vọng đáng chú ý của đội tuyển Cử tạ.

Ở giai đoạn sát ngày thi đấu, việc duy trì thể lực, cảm giác tạ và trạng thái tâm lý ổn định có ý nghĩa quan trọng đối với các đô cử. Đặc biệt, khi phải cạnh tranh với những đối thủ mạnh của châu lục, khả năng lựa chọn mức tạ hợp lý và thực hiện thành công từng lượt đẩy có thể quyết định thứ hạng chung cuộc.

Theo lịch thi đấu, môn Cử tạ tại Asian Para Games 2026 sẽ diễn ra tại Fukiage Hall, thuộc thành phố Nagoya (Nhật Bản). Đô cử Lê Văn Công là tuyển thủ Việt Nam đầu tiên bước vào tranh tài, với nội dung 49kg nam vào lúc 9h30 ngày 19/10. Việc ra quân sớm đặt ra yêu cầu cao về khả năng nhập cuộc của đô cử Việt Nam. Nếu duy trì được phong độ và thực hiện tốt những lượt đẩy đầu tiên, Lê Văn Công có cơ hội tạo lợi thế trong cuộc cạnh tranh thứ hạng.

Cùng ngày, vào lúc 14h00, Nguyễn Bình An sẽ thi đấu ở hạng 54kg nam. Đây cũng là nội dung được dự báo có sự cạnh tranh quyết liệt, đòi hỏi tuyển thủ Việt Nam phải có sự tính toán hợp lý về chiến thuật cũng như mức tạ đăng ký.

Ở các nội dung dành cho nữ, Đặng Thị Linh Phượng sẽ ra quân lúc 9h30 ngày 20/10 tại hạng 50kg. Sau đó, Châu Hoàng Tuyết Loan khép lại lịch thi đấu của đội tuyển Cử tạ Việt Nam khi tranh tài ở hạng 55kg nữ vào lúc 14h00 cùng ngày.

Với lịch thi đấu tập trung trong hai ngày 19 và 20/10, cả 4 đô cử Việt Nam đang tận dụng quãng thời gian còn lại để hoàn thiện sự chuẩn bị, hướng đến mục tiêu đạt thành tích tốt nhất tại Đại hội.

Tại Asian Para Games 2026, đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tham dự với 36 thành viên, trong đó có 21 VĐV tranh tài ở 5 môn gồm Điền kinh, Bơi, Cử tạ, Cầu lông và Bóng bàn. Sự chuẩn bị tích cực của các đô cử tại Nhật Bản cho thấy quyết tâm của đội tuyển trước ngày bước vào cuộc đua huy chương. Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng nỗ lực trong tập luyện, Lê Văn Công và các đồng đội được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn tại Asian Para Games 2026.