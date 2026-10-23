Asian Para Games 2026: Chờ cú bứt phá của Bơi và Điền kinh Việt Nam

Tâm điểm trong ngày thi đấu 23/10 là các nội dung Bơi, nơi nhiều gương mặt của Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tiếp tục bước vào cuộc cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu châu lục.

Theo lịch thi đấu, trong sáng 23/10, Đỗ Thanh Hải tranh tài ở nội dung 400m tự do hạng S6. Võ Thanh Tùng và Hà Văn Hiệp cùng góp mặt ở nội dung 50m bơi ngửa hạng S5, trong khi Trịnh Thị Bích Như tham dự cự ly 50m tự do hạng S6.

Ở nội dung 50m tự do nam hạng S6, Đỗ Thanh Hải tiếp tục thi đấu cùng đồng đội Lê Tiến Đạt. Đây là những cuộc tranh tài được chờ đợi khi các "kình ngư" Việt Nam nỗ lực tìm kiếm cơ hội tiến sâu tại đại hội.

Theo chương trình, các VĐV vượt qua vòng loại sẽ bước vào những cuộc đua chung kết lúc 17h00 cùng ngày.

Trong ngày thi đấu cuối cùng của môn Bơi, việc giành quyền góp mặt ở chung kết đã là thử thách đáng kể. Tuy nhiên, với kinh nghiệm thi đấu quốc tế và quyết tâm thể hiện năng lực, các đại diện Việt Nam được kỳ vọng sẽ tạo ra những cuộc cạnh tranh tích cực.

Nếu môn Bơi có nhiều VĐV tham gia tranh tài, Điền kinh Việt Nam chỉ còn hai đại diện thi đấu trong ngày 23/10. Dù vậy, cả hai đều bước thẳng vào các nội dung chung kết, mở ra cơ hội cạnh tranh thành tích cho đoàn Việt Nam.

Trong buổi sáng, Nguyễn Viết Đại tham dự chung kết Đẩy tạ hạng F34. Đây là nội dung đòi hỏi sự kết hợp giữa sức mạnh, kỹ thuật và khả năng duy trì sự ổn định qua từng lượt đẩy.

Đến 17h15 cùng ngày, Nguyễn Ngọc Hiệp bước vào chung kết Nhảy xa hạng T11. Ở nội dung này, khả năng phối hợp, cảm nhận không gian và thực hiện chính xác các động tác kỹ thuật đóng vai trò quan trọng đối với thành tích của VĐV.

Trong bối cảnh môn Điền kinh bước vào ngày tranh tài cuối cùng, mỗi lượt thi đấu đều mang ý nghĩa đặc biệt. Cơ hội giành huy chương vẫn còn, nhưng các VĐV Việt Nam cần phát huy tối đa năng lực để cạnh tranh với những đối thủ mạnh của châu Á.

Sau khi Bơi và Điền kinh kết thúc chương trình thi đấu, sự chú ý của đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam sẽ chuyển sang môn Cử tạ trong ngày cuối cùng của Asian Para Games 2026, diễn ra vào 24/10.

Theo lịch thi đấu, trong sáng 24/10, ba đô cử Lê Văn Công, Nguyễn Bình An và Châu Hoàng Tuyết Loan sẽ tham gia nội dung đồng đội hạng 158kg.

Sự góp mặt của Lê Văn Công, một trong những gương mặt tiêu biểu của Thể thao Người khuyết tật Việt Nam, mang đến thêm kỳ vọng trong chặng cuối của đại hội. Bên cạnh đó, Nguyễn Bình An và Châu Hoàng Tuyết Loan cũng sẽ góp sức vào mục tiêu đạt thành tích tốt nhất ở nội dung đồng đội.

Theo TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc