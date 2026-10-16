Asian Para Games 2026: Cầu lông và bóng bàn Việt Nam xuất trận trước lễ khai mạc

Asian Para Games lần thứ 5 diễn ra từ ngày 18 đến 24/10, quy tụ khoảng 3.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 18 môn thể thao. Đoàn Việt Nam tham dự với 36 thành viên, trong đó có 21 vận động viên thi đấu ở 5 môn gồm điền kinh, bơi, cử tạ, bóng bàn và cầu lông.

Tay vợt Văn Anh Tuấn mở màn cho Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 2026.

Theo danh sách được Cục Thể dục thể thao Việt Nam công bố, đội tuyển cầu lông có 1 vận động viên là Văn Anh Tuấn, trong khi đội tuyển bóng bàn có 2 vận động viên góp mặt theo suất đặc cách. Dù lực lượng không đông, ba tuyển thủ ở hai môn này sẽ là những người mở màn hành trình thi đấu của đoàn Việt Nam tại đại hội.

Theo lịch của Ban tổ chức, cầu lông và bóng bàn bắt đầu tranh tài từ ngày 16/10, tiếp tục thi đấu ngày 17/10 và trong giai đoạn từ 19 đến 23/10. Các cuộc tranh tài môn cầu lông được tổ chức tại Nhà thi đấu thành phố Ichinomiya, trong khi bóng bàn diễn ra tại Sky Hall Toyota.

Ngày thi đấu đầu tiên của môn cầu lông bắt đầu lúc 9h00 giờ Nhật Bản, tương ứng 7h00 giờ Việt Nam. Với bóng bàn, các trận đấu khởi tranh từ 9h30 giờ Nhật Bản, tức 7h30 giờ Việt Nam. Đây là thời gian bắt đầu các phiên thi đấu của hai môn, còn lịch ra sân cụ thể của từng VĐV phụ thuộc vào kết quả bốc thăm.

Trước khi lên đường sang Nhật Bản, các đội tuyển cầu lông và bóng bàn đã trải qua đợt tập huấn nâng cao từ ngày 18/9 tại Trung tâm Huấn luyện Vận động viên trẻ Quốc gia. Quá trình chuẩn bị tập trung vào hoàn thiện kỹ thuật, duy trì thể lực và nâng cao khả năng thích ứng với yêu cầu thi đấu quốc tế.

Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tự tin bước vào các cuộc tranh tài tại Asian Para Games 2026.

Sau khi có mặt tại Nhật Bản, các tuyển thủ tiếp tục tập luyện theo lịch do Ban tổ chức bố trí, đồng thời làm quen với điều kiện sân bãi và môi trường thi đấu. Đối với những vận động viên phải xuất trận sớm như Văn Anh Tuấn cùng hai tuyển thủ bóng bàn, ban huấn luyện chủ động điều chỉnh khối lượng vận động nhằm bảo đảm thể trạng tốt nhất.

Asian Para Games 2026 là dịp để thể thao người khuyết tật Việt Nam đánh giá lực lượng sau quá trình chuẩn bị, đồng thời tích lũy kinh nghiệm và điểm số hướng tới Paralympic Los Angeles 2028.

Tại kỳ Asian Para Games gần nhất, tổ chức ở Hàng Châu (Trung Quốc) năm 2023, đoàn Việt Nam giành 20 huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng, 10 Huy chương Bạc và 9 Huy chương Đồng, xếp thứ 22 trên bảng tổng sắp. Thành tích này là cơ sở để các đội tuyển tiếp tục hướng tới mục tiêu cạnh tranh huy chương tại Nhật Bản.

Ở kỳ đại hội năm nay, cử tạ và bơi tiếp tục được xem là những môn có khả năng cạnh tranh thành tích của đoàn Việt Nam, với các gương mặt đáng chú ý như Lê Văn Công, Lê Tiến Đạt, Đỗ Thanh Hải và Vi Thị Hằng.

Tuy nhiên, trước khi những gương mặt được kỳ vọng bước vào các nội dung tranh huy chương, Văn Anh Tuấn ở môn cầu lông và hai tuyển thủ bóng bàn sẽ là những người xuất trận đầu tiên.