Asian Para Games 2026: Bơi và điền kinh kết thúc môn thi đấu

Dù chưa thể giành thêm huy chương trong buổi chiều nay, các vận động viên vẫn nỗ lực thi đấu trước những đối thủ hàng đầu châu lục, khép lại hành trình tranh tài với nhiều dấu ấn đáng nhớ.

Ở chung kết 400m tự do nam hạng thương tật S6, Đỗ Thanh Hải hoàn thành cự ly với thành tích 5 phút 49 giây 32, xếp thứ sáu trong số tám vận động viên góp mặt. Với Thanh Hải, đây là một thử thách đáng kể ở cự ly dài, đòi hỏi khả năng phân phối sức bền và duy trì kỹ thuật qua nhiều vòng bể.

Đỗ Thanh Hải hoàn thành bài thi chung kết 400m tự do nam hạng thương tật S6. (Ảnh: THU HOÀI)

Ở chung kết 50m bơi ngửa nam hạng S5, Võ Thanh Tùng cán đích ở vị trí thứ bảy với thành tích 43 giây 98. Kết quả lần này chưa đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ, nhưng nhìn lại chặng đường thi đấu của Thanh Tùng, giá trị của những đóng góp mà anh dành cho thể thao người khuyết tật Việt Nam vẫn luôn được ghi nhận.

Từng giành Huy chương Bạc tại Paralympic Rio 2016 ở nội dung 50m tự do nam hạng S5 với thành tích 33 giây 94, Võ Thanh Tùng đã ghi dấu mốc lịch sử cho thể thao người khuyết tật Việt Nam trên đấu trường thế giới. Tại Asian Para Games, anh cũng sở hữu bảng thành tích nổi bật: 1 Huy chương Vàng và 1 Huy chương Bạc năm 2010; 5 Huy chương Vàng tại Incheon năm 2014 cùng 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc tại Jakarta năm 2018

Đặc biệt, tại Asian Para Games 2018, anh giành Huy chương Vàng 200m tự do nam hạng S5 với thành tích 3 phút 00 giây 02, phá kỷ lục Đại hội. Những thành tích ấy đã đưa tên tuổi Võ Thanh Tùng trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của bơi người khuyết tật Việt Nam.

Ở tuổi 41, việc tiếp tục góp mặt tại một kỳ Đại hội châu lục cho thấy sự cố gắng không ngừng của tuyển thủ từng nhiều lần đứng trên bục cao nhất. Thời gian và sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt đặt ra những thử thách mới, nhưng hành trình của Thanh Tùng vẫn là câu chuyện về ý chí theo đuổi thể thao thành tích cao, về những cột mốc mà các thế hệ vận động viên sau này có thể nhìn vào để tiếp thêm động lực.

Ở chung kết 50m tự do nữ hạng S6, Trịnh Thị Bích Như đạt thành tích 38 giây 88, xếp thứ tư chung cuộc. Bích Như đã có màn thể hiện đáng ghi nhận khi giành quyền vào chung kết với thành tích tốt ở vòng loại, tuy nhiên cô chưa thể chuyển cơ hội ấy thành một vị trí trên bục nhận huy chương. Khoảng cách giữa các vận động viên ở đấu trường châu lục tiếp tục cho thấy yêu cầu cao về tốc độ, kỹ thuật và khả năng duy trì phong độ trong thời điểm quyết định.

Ở nội dung 50m tự do nam hạng S6, Đỗ Thanh Hải tiếp tục tranh tài sau khi đã mang về tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Đại hội ở nội dung 100m bơi ếch nam hạng SB5. Trong phần thi 50m tự do, anh về đích với thành tích 35 giây 79, xếp cuối chung kết. Dù không có thêm huy chương trong ngày thi đấu cuối cùng của môn bơi, Đỗ Thanh Hải vẫn là một trong những gương mặt tạo dấu ấn lớn nhất của đội tuyển Việt Nam tại Asian Para Games 5. Tấm Huy chương Vàng cùng nỗ lực thi đấu ở những nội dung tiếp theo cho thấy tinh thần sẵn sàng thử sức và quyết tâm cống hiến của vận động viên này.

Vận động viên đội tuyển điền kinh Nguyễn Ngọc Hiệp (bên phải) cùng vận động viên dẫn đường Nguyễn Hòa Hiệp. (Ảnh: THU HOÀI)

Vận động viên đội tuyển điền kinh Nguyễn Ngọc Hiệp (bên phải) cùng vận động viên dẫn đường Nguyễn Hòa Hiệp hoàn thành bài thi. (Ảnh: THU HOÀI)

Vận động viên đội tuyển điền kinh Nguyễn Ngọc Hiệp (bên phải) cùng vận động viên dẫn đường Nguyễn Hòa Hiệp tập luyện tại Nagoya. (Ảnh: THU HOÀI)

Ngọc Hiệp và Hòa Hiệp chào khán giả. (Ảnh: THU HOÀI)

Trong khi đó, ở môn điền kinh, Nguyễn Ngọc Hiệp là vận động viên cuối cùng của đoàn Việt Nam bước vào chung kết nhảy xa nam hạng T11, nội dung dành cho vận động viên khiếm thị. Với thành tích 5,16m, Hiệp xếp thứ tư, lỡ cơ hội giành huy chương trong gang tấc.

Ngọc Hiệp đã có hành trình đáng ghi nhận khi vượt qua những trở ngại của khiếm thị bẩm sinh để theo đuổi thể thao thành tích cao. Với vận động viên hạng T11 32 tuổi này, mỗi bước chạy đà và khoảnh khắc giậm nhảy đều đòi hỏi sự phối hợp chính xác, khả năng định hướng cùng quá trình tập luyện công phu. Vị trí thứ tư tại Nagoya có thể chưa mang lại tấm huy chương như mong đợi, nhưng là kết quả của nỗ lực cạnh tranh với những đối thủ hàng đầu châu lục.