Asian Games lần thứ 20 thử nghiệm hệ thống vận hành esports chuẩn hóa

Thể thao điện tử (esports) lần thứ hai trở thành môn thi đấu tranh huy chương chính thức tại Đại hội Thể thao châu Á (Asian Games) lần thứ 20, diễn ra từ ngày 22/9 đến 2/10 tại Sảnh D, Trung tâm Triển lãm Quốc tế Aichi Sky Expo, Nhật Bản.

Kỳ đại hội năm nay có chương trình esports lớn nhất trong lịch sử Asian Games, với 11 nội dung thuộc sáu nhóm trò chơi do nhiều nhà phát hành khác nhau cung cấp. Sự đa dạng về trò chơi, thiết bị và môi trường kỹ thuật đặt ra yêu cầu về một hệ thống vận hành có khả năng phối hợp các quy trình thi đấu trong cùng một khuôn khổ. Giải pháp Thi đấu Thể thao điện tử của Tencent (ECS) đã được triển khai để hỗ trợ kỹ thuật cho cả 11 nội dung.

SỐ HÓA QUY TRÌNH VẬN HÀNH THI ĐẤU

ECS được thiết kế để hỗ trợ trọng tài, bộ phận vận hành giải đấu và đội ngũ giám sát ở nhiều giai đoạn của một trận đấu, từ kiểm tra trước trận đến theo dõi trực tiếp và rà soát sau trận.

Trước khi thi đấu, hệ thống Inspection Station được sử dụng để kiểm tra các thiết bị ngoại vi của vận động viên, thiết bị thi đấu và môi trường thi đấu. Các kết quả kiểm tra được ghi nhận và lưu trữ nhằm tạo hồ sơ cho từng trận đấu.

Trong thời gian trận đấu diễn ra, Monitoring Console theo dõi hơn 30 chỉ số theo thời gian thực, trong đó có trạng thái thiết bị và kết nối mạng. Hệ thống cũng tích hợp nhiều nguồn hình ảnh, gồm góc nhìn của vận động viên (Player POV), góc quan sát trận đấu (Observer View - OB) và camera ghi lại thao tác tay (Hand Cam).

Sau trận đấu, Review Room cho phép đội ngũ vận hành truy cập hồ sơ và dữ liệu liên quan để phục vụ đánh giá, lưu trữ thông tin, tổng hợp dữ liệu và quản lý tư liệu video.

Theo Tencent, cách tiếp cận này nhằm tạo ra quy trình vận hành thống nhất cho nhiều bộ môn, trong một sự kiện có sự tham gia của các trò chơi với những yêu cầu kỹ thuật khác nhau.

KẾ THỪA KINH NGHIỆM TỪ ĐẠI HỘI THỂ THAO CHÂU Á

ECS được phát triển dựa trên kinh nghiệm của Tencent Esports trong việc hỗ trợ các nội dung esports tại Asian Games lần thứ 19. Theo doanh nghiệp, đội ngũ kỹ thuật của Tencent Esports khi đó đã hỗ trợ vận hành 217 trận đấu mà không ghi nhận sự cố kỹ thuật.

Giải pháp Thi đấu Thể thao điện tử của Tencent (ECS) đã được triển khai để hỗ trợ kỹ thuật cho cả 11 nội dung.

Trước Asian Games lần thứ 20, hệ thống đã được thử nghiệm qua ba sự kiện diễn ra từ tháng 1 đến tháng 6/2026 tại Nhật Bản, Singapore và Việt Nam. Các đợt thử nghiệm nhằm kiểm tra hệ thống trong những địa điểm, môi trường thi đấu và điều kiện mạng khác nhau.

Đầu tháng 9, đội ngũ kỹ thuật tiếp tục có mặt tại địa điểm tổ chức Asian Games để kiểm thử tích hợp toàn bộ hệ thống trước khi các nội dung esports chính thức khởi tranh.

Theo bà Yati Zhang, Giám đốc Tencent Esports, việc esports tham gia các đại hội thể thao đa môn đặt ra yêu cầu về quy trình thi đấu và mức độ kiểm soát tương đồng hơn với các môn thể thao truyền thống.

“ECS chuyển đổi những công đoạn vốn phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm thủ công, như kiểm tra thiết bị, giám sát trực tiếp và hỗ trợ trọng tài, thành các quy trình kỹ thuật số có khả năng ghi nhận, truy vết và kiểm chứng”, bà Yati Zhang cho biết.

Theo đại diện Tencent Esports, mục tiêu của doanh nghiệp không chỉ là triển khai ECS cho một sự kiện, mà hướng tới khả năng sử dụng hệ thống này tại các giải đấu esports khác ở châu Á và những môi trường thi đấu có quy mô tương tự.

ESPORTS HƯỚNG TỚI HẠ TẦNG VẬN HÀNH CHUẨN HÓA

Việc triển khai ECS diễn ra trong bối cảnh esports ngày càng được đưa vào các hệ thống thi đấu thể thao chính thức tại châu Á. Cùng với sự gia tăng về quy mô giải đấu, nhu cầu chuẩn hóa các quy trình kỹ thuật, quản lý thiết bị, dữ liệu và giám sát thi đấu cũng trở nên rõ nét hơn.

Tencent Esports hiện có quan hệ đối tác chiến lược kéo dài 10 năm với Hội đồng Olympic châu Á (OCA), trong giai đoạn 2025-2035.

Tổng Giám đốc OCA Husain Al-Musallam cho rằng esports tại châu Á đang chuyển từ giai đoạn tập trung vào việc tham gia các sự kiện sang hướng phát triển công nghệ và hệ thống phục vụ thi đấu.

“Trong bối cảnh thể thao điện tử tiếp tục phát triển trên khắp châu Á, việc xây dựng các hệ thống thi đấu ngày càng chuẩn hóa và thể chế hóa sẽ là một định hướng quan trọng trong dài hạn”, ông Husain Al-Musallam nói.

Theo ông, việc áp dụng ECS tại Asian Games lần thứ 20 là một bước trong quá trình phát triển hệ thống thi đấu, tiêu chuẩn kỹ thuật và hệ sinh thái esports tại châu Á.