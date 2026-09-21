Asian Games 2026: Đoàn Thể thao Việt Nam giành thêm Huy chương Đồng

Đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam tại Asian Games 20. (Ảnh: TTXVN phát)

Đoàn Thể thao Việt Nam khép lại ngày thi đấu 21/9 tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (Asian Games 20) ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản) với thêm 1 Huy chương đồng, nâng tổng số huy chương tại Đại hội lên 3 Huy chương Đồng.

Tấm huy chương duy nhất của đoàn trong ngày thuộc về võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly ở môn karate.

Bên cạnh đó, đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào tứ kết môn bóng đá, trong khi thể dục dụng cụ có nhiều suất vào chung kết.

Tại nội dung kumite cá nhân nữ hạng 68kg môn karate, Nguyễn Thị Diệu Ly vượt qua võ sĩ chủ nhà Tsubasa Kama ở trận tranh Huy chương Đồng. Hai võ sĩ hòa 4-4 sau thời gian thi đấu chính thức, nhưng Diệu Ly được xử thắng nhờ luật Senshu do là người ghi điểm trước.

Đây là Huy chương Đồng thứ 3 của Đoàn Thể thao Việt Nam tại Asian Games 20, sau 2 Huy chương Đồng của Nguyễn Hoàng Minh Tân-Trịnh Gia Nghi ở nội dung đôi nam nữ teqball và Bùi Ngọc Nhi ở nội dung kata cá nhân nữ môn karate trong ngày 20/9.

Ở môn thể dục dụng cụ, các vận động viên Việt Nam thi đấu thành công trong vòng loại nam. Đặng Ngọc Xuân Thiện giành quyền vào chung kết ngựa vòng, Nguyễn Văn Khánh Phong vào chung kết vòng treo và Trịnh Hải Khang giành suất tranh chung kết nhảy chống. Đội tuyển nam Việt Nam cũng góp mặt ở chung kết đồng đội. Đây là những cơ hội tranh huy chương đáng chú ý của Việt Nam trong các ngày thi đấu tiếp theo.

Trong môn bơi, đội tiếp sức nam 4x200m tự do gồm Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Viết Tường và Trần Văn Nguyễn Quốc về thứ tư ở chung kết với thành tích 7 phút 18 giây 09.

Võ Thị Mỹ Tiên xếp thứ 9 ở chung kết 200m hỗn hợp cá nhân nữ, trong khi Phạm Thanh Bảo không giành suất chính thức vào chung kết 100m ếch nam.

Ở môn bóng chuyền nữ, đội tuyển Việt Nam thua Indonesia 0-3 trong trận phân hạng 5-8 và sẽ tiếp tục thi đấu để xác định thứ hạng chung cuộc.

Khuất Hải Nam cũng lỡ cơ hội giành Huy chương Đồng karate hạng 67kg nam khi thua võ sĩ Đài Loan (Trung Quốc) Cheng-Chung Shih 3-9. Các vận động viên Việt Nam ở bắn súng, boxing và một số nội dung wushu chưa thể mang thêm huy chương về cho đoàn trong ngày.

Tại môn bóng đá nữ, đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 0-0 ở lượt trận cuối bảng E. Với kết quả này, Việt Nam giành quyền vào tứ kết với tư cách một trong hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Theo phân nhánh, đối thủ của Việt Nam ở tứ kết là đội tuyển Trung Quốc, đứng đầu bảng G.

Sau hai ngày thi đấu chính thức, Đoàn Thể thao Việt Nam hiện có 3 Huy chương Đồng.

Trong ngày 21/9, dù chưa giành được Huy chương Vàng hoặc Huy chương Bạc, đoàn đã có thêm một số kết quả đáng chú ý, tạo cơ hội tiếp tục tranh huy chương ở các môn thể dục dụng cụ và những nội dung tiếp theo.

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