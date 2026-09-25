Asian Games 20: Nhìn lại ngày thi đấu thứ 5, hy vọng vào U23 Việt Nam ở ngày thứ 6

Võ sĩ Đinh Văn Tâm (bên trái) đoạt Huy chương bạc đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. (Ảnh: THÙY LINH/28NEWS)

Trận chung kết nội dung tán thủ nam hạng 56 kg môn wushu là thử thách lớn bởi đối thủ của võ sĩ Việt Nam là võ sĩ Trung Quốc Ou Jiaming, nhà vô địch thế giới ở nội dung này. Trước khi gặp Ou Jiaming, Đinh Văn Tâm đã vượt qua vòng 1/8, tứ kết và bán kết mà không để thua hiệp nào. Dù rất nỗ lực, nhưng anh không thể vượt qua Ou Jiaming, thua chung cuộc 0-2.

Đội đua rowing Việt Nam đã có một ngày thi đấu đặc biệt khi giành tới bốn Huy chương đồng. Trên đường đua Nagaragawa ở tỉnh Gifu, Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt và Nguyễn Phú cán đích thứ ba ở nội dung thuyền bốn nam một mái chèo với thời gian 5 phút 54 giây 40. Đây là tấm Huy chương đồng quý giá của rowing nam Việt Nam, cho thấy sự tiến bộ của rowing nam. Trước đó, bộ tứ Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui giành Huy chương đồng thuyền bốn nữ một mái chèo với thời gian 6 phút 43 giây 86.

Bộ tứ nữ giành Huy chương đồng còn phải thi đấu nội dung hạng nặng (không giới hạn cân nặng của vận động viên) dù thể trạng chủ yếu thuộc nhóm hạng nhẹ (cả đội không quá 57kg mỗi người). Ở nội dung thuyền đôi nữ hai mái chèo hạng nặng, Trần Thị Tú Uyên và Phạm Thị Bích Ngọc cũng đoạt Huy chương đồng với 7 phút 2 giây 68. Tấm Huy chương đồng thứ tư thuộc về Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ ở nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo. Hai tay chèo cán đích sau 7 phút 13 giây 10. Ở tuổi 36, với Phạm Thị Huệ, đây là kỳ Đại hội thứ năm liên tiếp cô có huy chương, một thành tích hiếm có của thể thao Việt Nam.

Cùng ngày, lực sĩ Trần Minh Trí giành Huy chương đồng hạng 65kg nam, mang về huy chương đầu tiên cho cử tạ Việt Nam. Anh đạt tổng cử 309kg, gồm 139kg cử giật và 170kg cử đẩy, đứng sau Pak Myong Jin của Triều Tiên (328kg) và He Yueji của Trung Quốc (327kg).

Thi đấu eSports, đội tuyển NARAKA: Bladepoint Việt Nam nhận HCĐ sau khi thua Thái Lan 2-3 ở bán kết. Thành tích này ghi dấu mốc đáng nhớ khi lần đầu eSports nước ta đoạt huy chương tại một kỳ ASIAD.

Thể dục dụng cụ Việt Nam có ba vận động viên vào chung kết, nhưng không thể có huy chương. Ở nội dung ngựa vòng nam, Đặng Ngọc Xuân Thiện đạt 14,400 điểm, xếp thứ tư; tại nội dung nhảy chống nữ, Nguyễn Thị Quỳnh Như có 13,449 điểm, xếp thứ năm. Tại nội dung vòng treo nam, Nguyễn Văn Khánh Phong đạt 14,133 điểm, xếp hạng tư.

Kết thúc ngày thi đấu hôm qua, bốn vận động viên điền kinh: Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc, Nguyễn Thị Ngọc cũng mang về Huy chương đồng cuối cùng ở nội dung chạy 4x400m hỗn hợp tiếp sức với thành tích 3 phút 14,54 giây.

Sau 5 ngày thi đấu chính thức, đoàn Thể thao Việt Nam hiện có 1 HCV, 1 HCB và 15 HCĐ, tổng cộng 17 huy chương, đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn. Riêng trong ngày 24/9, các VĐV Việt Nam giành thêm 1 HCB và 7 HCĐ, trong đó Rowing đóng góp 4 HCĐ.

Hy vọng U23 Việt Nam gây bất ngờ lớn

17 giờ 30 phút chiều nay 25/9 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển U23 Việt Nam (nhì bảng C) sẽ bước vào thử thách lớn khi đối đầu U23 Hàn Quốc (nhất bảng D) ở trận tứ kết môn bóng đá nam Asian Games 2026.

U23 Hàn Quốc là đội bóng hàng đầu châu lục khi đã có ba kỳ Asian Games liên tiếp đoạt Huy chương vàng.

Trước một đối thủ như vậy, U23 Việt Nam cần thể hiện được khả năng chịu đựng tốt trong phòng ngự, chống pressing, giữ được cự ly hợp lý giữa các tuyến, hạn chế tối đa các khoảng trống cho U23 Hàn Quốc khai thác, đồng thời chuyển trạng thái nhanh khi có cơ hội để phản công, không cho đối phương tổ chức lại đội hình. Quan trọng là U23 Việt Nam phải thi đấu tập trung, phòng ngự chắc chắn, hạn chế tối đa các sai lầm, không để U23 Hàn Quốc duy trì được thế trận kiểm soát để tạo áp lực liên tục và ghi bàn sớm. Điều đáng nói là hàng công U23 Việt Nam cần sự sắc bén và cải thiện được khả năng dứt điểm chính xác thì mới hy vọng có bàn thắng.