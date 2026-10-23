Asian Cup thay đổi bất ngờ, AFC ủng hộ ông Infantino

Tham dự Đại hội, đoàn đại biểu VFF có các Phó chủ tịch Nguyễn Xuân Vũ, Nguyễn Trung Kiên và Tổng thư ký Nguyễn Văn Phú. Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tham dự với vai trò Ủy viên Thường vụ AFC.

Đoàn đại biểu VFF cùng Chủ tịch AFC Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa (giữa) tại Đại hội. Ảnh: VFF

Các sửa đổi được đưa ra trong bối cảnh lịch thi đấu quốc tế của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) có những điều chỉnh, đồng thời hướng tới việc duy trì sự phù hợp giữa chu kỳ bầu cử và lịch tổ chức các giải đấu của AFC. Trong đó, đáng chú ý là các quy định chuyển tiếp về quản trị, bảo đảm sự ổn định trong hoạt động điều hành của Liên đoàn.

Theo lộ trình mới, Giải vô địch bóng đá châu Á (Asian Cup) sẽ chuyển từ chu kỳ tổ chức vào năm lẻ sang năm chẵn, bắt đầu từ kỳ giải năm 2032. Những điều chỉnh về điều lệ được thông qua nhằm bảo đảm chu kỳ bầu cử của AFC tiếp tục đồng bộ với giải đấu cấp đội tuyển quốc gia hàng đầu châu lục, đồng thời duy trì sự giám sát của Ban chấp hành AFC đối với công tác tổ chức giải đấu tại những thời điểm quan trọng.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch AFC Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa nhấn mạnh: “Quyết định ngày hôm nay của các bạn củng cố thêm công tác quản trị của chúng ta, bảo đảm các quy định tiếp tục vững chắc, minh bạch và phù hợp với mục tiêu, qua đó duy trì tính liên tục và mở ra một tương lai tươi sáng hơn cho bóng đá châu Á”.

Tại Đại hội, Chủ tịch AFC cũng tái khẳng định sự ủng hộ của AFC đối với Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trong chiến dịch tái ứng cử. Theo Chủ tịch AFC, tinh thần đoàn kết, sự tin tưởng và mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa các thành viên là nền tảng quan trọng để bóng đá châu Á tiếp tục phát triển và nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Về công tác bầu cử, các vị trí lãnh đạo chủ chốt của AFC sẽ được bầu vào năm 2027 theo kế hoạch. Tuy nhiên, theo quy định chuyển tiếp mới được thông qua, những người trúng cử sẽ chính thức bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 1-1-2028, kéo dài đến năm 2032.

Các thành viên được bầu cho nhiệm kỳ 2023-2027 tiếp tục đảm nhiệm chức vụ đến hết năm 2027, bảo đảm sự liên tục trong hoạt động quản trị và điều hành của AFC. Thông tin chi tiết về công tác bầu cử sẽ được AFC công bố trong thời gian tới.